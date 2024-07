Fernando Burlando cruzó Gustavo Valdés y le pidió que "tenga autocrítica"

El abogado declaró en "Argenzuela" que la Justicia de la provincia "no hizo lo que tenía que hacer". El mandatario provincial había asegurado que el gobierno de Corrientes "no tiene nada que ver".

El mandatario provincial había expresado que existe un " aprovechamiento político " del caso para adelantar las elecciones en la provincia y aseguró: "No tenemos nada que ver, como pretenden instalar caranchos de la política". Ante esto, el letrado salió al cruce y le respondió en diálogo con el programa "Argenzuela", por Radio 10: " Caranchos son los que plantan pruebas y en este caso son Codazzi y Pellegrini, que está muy vinculado a él ".

Sobre esto, sostuvo: "me da la sensación de que un tipo que no da nombres es un tipo que está todo cagado". A su vez, manifestó que los caranchos son los que "pretendieron plantar pruebas, inventar, la interferencia y obstrucción del secreto de sumario", para luego expresar que "la Justicia no hacía lo que tenía que hacer".

El mensaje que le envió Fernando Burlando a Valdés

Durante la entrevista, el abogado de la familia de Loan Danilo Peña le envió un mensaje al gobernador: "Pasó en Corrientes, Loan despareció en Corrientes. La Justicia de la provincia fue un desastre. Tenga autocrítica, señor gobernador". Y le preguntó: "¿Se puede tratar tan fríamente una situación para plantar pruebas, una coartada nefasta e infantil y usted levantar la bandera del éxito de la investigación? Póngase en el lugar de esta familia".

"¿Cómo vas a confiar en un tipo que lleva a una testigo falso a mentir, que le dan guita, que utiliza un senador, que el senador aprieta a la gente?", concluyó.