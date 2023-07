"Fue a matarme", dijo el hombre brutalmente agredido junto a su hijo por patovicas

Aguilar relató que de pronto se vieron enfrentados a tres patovicas que, en lugar de proteger la seguridad del lugar, se convirtieron en agresores. “Yo me meto a defender a mi hijo y me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada. Cuando reacciono, que dos chicos que me ayudaron, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí”.