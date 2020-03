En marzo ya hubo 5 femicidios y suman 68 en lo que va del año

Guadalupe Ezeiza, 8 años, de Lobos, fue calcinada por su primo, Sergio Ramón Oliveira, quien luego de asesinarla quiso generar un incendio para borrar la evidencia del crimen. Octavia Colque, 39 años, boliviana residente de Las Toninas, fue enterrada por Balvino López, su expareja, a 50 centímetros de profundidad en el patio trasero de una finca.

De Agustina Atencio, 17 años, de Río Negro, aún no se pueden conocer las causas de su muerte, pero la Justicia le formuló cargos a un joven de 21 años, quien sería su expareja, y aseguran que la agredió físicamente, la asfixió y luego arrojó el cuerpo al río Colorado.

Estos cinco casos, que tuvieron lugar entre el 1 y la mañana del 5 de marzo de 2020, se suman a los 34 femicidios de enero y los 29 de febrero. Según el informe citado, en el país muere una mujer cada 23 horas y el 71% de los crímenes fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares. A su vez, 88 niños y niñas perdieron a sus madres por femicidios. Y en el 59% de los casos, el crimen se cometió en la vivienda de la víctima.

Femicidios 2020.jpg Foto: Observatorio de las violencias de género "Ahora Que Si Nos Ven"

“En el siglo XXI, es imperdonable que vivamos en una sociedad que perdone y tolere la violencia de género", declaró el presidente Alberto Fernández durante el encuentro "Mujeres argentinas en el Gobierno", un ciclo desarrollado el miércoles y organizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

"También es vergonzoso para los hombres: no podemos tolerar que eso ocurra y estoy convencido de eso hace muchos años, y, como no me gusta vivir avergonzado, voy a hacer todo lo posible para que eso se termine", dijo el jefe de Estado, e instó a los varones a asumir el desafío del respeto a la diversidad de género.