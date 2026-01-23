Se conoció un nuevo video de la abogada argentina detenida en Brasil: por qué beneficiaría su situación penal + Seguir en









En la grabación, que surgió de una cámara de seguridad del establecimiento gastronómico, se aprecia como los empleados del bar intercambiaron gestos de burla e incitaron la pelea contra la turista.

Abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas: se conoció un nuevo video del incidente.

Tras la detención de la abogada argentina, Agostina Páez, por realizar gestos racistas contra empleados de un bar de Brasil, se conoció un nuevo video sobre la secuencia que complica a los trabajadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la grabación, que surgió de una cámara de seguridad del establecimiento gastronómico, se aprecia como los empleados del bar intercambiaron gestos de burla e incitaron la pelea contra la turista.

Puntualmente, se aprecia como hay uno de ellos que se agarra los genitales, lo que coincide con el relato de la argentina, quien había señalado que los trabajadores les habían realizado a ella y sus amigas gestos obscenos mientras se reían y las grababan. “Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, como insinuando que algo nos iba a pasar, se reían, nos grababan”, sostuvo.

video empleados bar de brasil abogada “Ahí es cuando tengo esa reacción malísima”, dijo Páez sobre las actitudes de los empleados y su forma de responder a los gestos. Además, agregó que contrató a un abogado en Brasil y que iba a pedir las cámaras de seguridad que, según su defensa, iban a aportar información a la causa.

Abogada argentina detenida en Brasil por protagonizar gestos racistas El incidente ocurrió el miércoles 14 de enero en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, a donde la abogada argentina asistió con un grupo de amigas. Allí se desató una discusión con los empleados al momento de abonar la cuenta, ya que Páez denunció un intento de estafa por parte de los encargados del comercio.

Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro, la abogada, realizó gestos y expresiones de contenido racial dirigidos a un trabajador del establecimiento. Las autoridades confirmaron que las conductas fueron registradas por las cámaras de seguridad del bar y verificadas durante la investigación inicial. La situación derivó en una causa penal, la retención de su pasaporte y la imposición de una tobillera electrónica para impedir que abandone el país.

Temas Brasil