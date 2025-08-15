La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria a Claudio Contardi







El exmarido de Julieta Prandi había presentado una solicitud para ver las condiciones de cumplimiento de su condena. Actualmente, el empresario se encuentra alojado en el penal de Melchor Romero.

Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

La Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario del exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi. La solicitud había sido presentada este jueves por su nuevo defensor, el abogado Fernando Sicilia, luego de que el empresario sea condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de su exesposa.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial resolvió no hacer lugar al hábeas corpus presentado, que buscaba la liberación inmediata de Contardi. Según el tribunal, este tipo de reclamo debía tramitarse por las vías recursivas habituales y no mediante un mecanismo excepcional.

La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Claudio Contardi Sicilia sostuvo que la detención de su cliente era “arbitraria e ilegal”, alegando que la sentencia aún no estaba firme y que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. El abogado resaltó que Contardi asistió voluntariamente a la lectura del veredicto, siempre se presentó ante la Justicia y no representaba un peligro para la denunciante ni para su entorno.

claudio contardi preso juicio julieta prandi La condena de Contardi se dictó este miércoles, cuando el tribunal integrado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. La defensa también remarcó la situación familiar del condenado: padre de tres hijos y de una bebé nacida el 19 de julio de 2025, cuya madre atraviesa un cuadro de depresión. En ese contexto, solicitó que se tuvieran en cuenta la perspectiva de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes al evaluar la medida.

Por su parte, la Cámara respondió que la detención fue ordenada por el mismo tribunal que dictó la condena, dentro de sus facultades procesales, y que todavía permanece vigente el plazo para presentar recursos ordinarios.

Tras la condena por el juicio de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa Contardi fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, donde se encuentran los rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Antes de arribar al pabellón platense, el empresario pasó por varias dependencias bajo custodia policial. Tras conocerse la condena, Contardi estuvo primero en la DDI de Zárate-Campana y luego fue derivado a la Comisaría N°5 de Matheu, destinada a agresores sexuales, debido a la falta de espacio en la alcaidía local. Finalmente, ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense y quedó alojado en Melchor Romero, compartiendo pabellón con los ocho rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa: cinco con prisión perpetua y tres con penas de 15 años como partícipes secundarios. image La cárcel de Melchor Romero, donde fue trasladado el condenado es también el lugar donde se encuentran los rugbiers condenados por el asesinato a Báez Sosa.