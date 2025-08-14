Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, pidió prisión domiciliaria: las razones en las que lo fundamenta







El nuevo defensor del exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de cárcel, solicitó la prisión domiciliaria con tobillera a menos de un día de conocido el fallo.

Tras conocerse la setencia y el cambio de abogado, la expareja de Prandi pidió el beneficio de prisión domiciliaria.

La defensa del exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi presentó un recurso para que su cliente cumpla la pena en su domicilio, tras la condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado. El pedido, formulado mediante un hábeas corpus, fue impulsado rápidamente después del veredicto que se conoció el 14 de agosto de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El letrado a cargo, Fernando Sicilia, sostuvo ante los medios que existen circunstancias personales que justifican el traslado a prisión domiciliaria con dispositivo electrónico, y pidió a la Cámara de Zárate-Campana que otorgue una audiencia para tratar la solicitud. La presentación incluye la posibilidad de que Contardi permanezca en un barrio cerrado.

Julieta Prandi Julieta Prandi llegó a la audiencia de lectura del veredicto una vez que la sentencia había sido dictada y se enteró por los movileros que la esperaban de la pena que recibió Contardi. La familia de Contardi tomó la decisión de cambiar de defensa apenas se conoció la sentencia: le ofrecieron el caso al doctor Sicilia, quien actuó con rapidez y presentó el hábeas corpus en busca de la domiciliaria. El planteo no es solo formal: incluye detalles operativos —como el lugar de alojamiento propuesto y el uso de una tobillera— y referencias a la conducta procesal de Contardi durante los cinco años de juicio. Esa combinación de argumentos materiales y formales será evaluada por la Cámara, que deberá considerar además informes médicos y de conducta penitenciaria antes de decidir.

Por su parte, Julieta Prandi manifestó temor por posibles represalias en distintas oportunidades, y la Justicia ahora debe sopesar esos riesgos frente a argumentos procesales y garantías que plantea la defensa. En ese marco, la resolución de la Cámara será determinante y podría demorar los pasos siguientes.

Julieta Prandi volvió a postear en las redes luego del veredicto locomotora y julieta prandi Julieta Prandi durante el emotivo encuentro que había mantenido con Alejandra "Locomotora" Oliveras poco antes de que se conociera la sentencia y de que Locomotora falleciera. Captura (@locomotoraok) En paralelo, Prandi difundió un mensaje en sus redes en el que expresó el peso del proceso: “Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar pasaron cinco años”, escribió.

Además, recordó el desgaste de tener que relatar episodios traumáticos ante peritos y jueces, además de enfrentar “la mirada ajena” y “las opiniones de los ignorantes”. Su contundente post refleja, por un lado, el alivio por la sentencia y, por otro, la persistente vulnerabilidad que sobreviene tras casos de esta naturaleza.