La madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once habló tras el choque de trenes en Palermo.

María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, el joven de 20 años que murió en la Tragedia de Once en 2012 , se expresó a través de sus redes sociales luego del choque entre dos formaciones de trenes de la línea San Martín : "¿Necesitamos tragedias para reaccionar?", dijo.

Ver las imágenes del tren Mitre, estremece y nos vuelve a interpelar, cual es el mantenimiento que recibe el servicio ferroviario? Durante los últimos años se han producido cientos de incidentes, volvemos al 2012? Necesitamos tragedias para reaccionar? — María Luján Rey (@MariaLujan_Rey) May 10, 2024

Asimismo, destacó el trabajo del SAME : "Resaltar nuevamente la gran labor del SAME! Recordar que en el 2012 cada herido que tuvo asistencia del SAME salvó su vida!".