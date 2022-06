La provincia de Buenos Aires lanzó el programa Licencia Joven

En ese marco, el ministro D’Onofrio destacó: “La Organización Mundial de la Salud no solo definió al Covid como pandemia sino también a la siniestralidad vial, y estamos convencidos que Licencia Joven es la vacuna del cambio cultural que necesitamos para salvar vidas en la provincia de Buenos Aires”, y resaltó: “Basta de heridos y lesionados, basta de víctimas y de familias drestozadas por hechos que son evitables”.

Además, el titular del área de Transporte sostuvo que “esta es una medida para que los jóvenes asuman libertades pero con responsabilidades de cara al futuro que tendrán como actores de la vía pública”, y añadió: “Licencia Joven no podría haber sido posible sin el puntapié inicial que dio Sergio Massa en Tigre con el proyecto ‘Tigres al Volante´, donde la capacitación de más de 14 mil chicos en escuelas estatales del municipio permitió un cambio cultural que redujo la siniestralidad en este distrito. Las experiencias nos sirven para saber que Licencia Joven va a ser un programa exitoso”.

Por su parte, Sileoni señaló: "Es necesario incorporar otros saberes, que algunos denominan transversales y que no son transversales ya que tienen que ver justamente con la vida misma. No es Educación vial solo, es incorporar la educación vial en un horizonte más grande, abarcativo e integral que es el de la formación para el ciudadano. Pero no es solo una tarea de la escuela, también de la familia, la sociedad y los medios de comunicación”.

La toma de conciencia por parte la sociedad en todo lo que hace a las buenas conductas viales resulta un paso esencial para avanzar hacia un sistema vehicular más eficiente y para mitigar el margen de siniestralidad vial, que en la provincia de Buenos Aires se trascribe en índices muy elevados. Es por eso que el Estado provincial continúa trazando políticas y acciones articuladas para acompañar la formación de las y los jóvenes bonaerenses que deciden tomar el volante por cuenta propia, con la premisa de brindarles un respaldo educativo y de responsabilidad ciudadana en este nuevo camino.

La firma del convenio y la presentación del programa Licencia Joven se llevó a cabo en el Teatro Argentino de La Plata donde expusieron la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; la diputada provincial, Luciana Padulo; la directora provincial de Políticas Públicas de Prevención, Daniela Santandrea; el presidente de la Asociación Creando Conciencia, Alejandro Gómez, y el secretario de la Fundación Fangio, Fermín Azcarate.

Entre los asistentes estuvieron los referentes nacionales Micaela Morán, Facundo López, Ricardo Lissalde, Mirta Tundis, Marcela Passo, Sandra Mayol y Daniel Spadone; y los legisladores provinciales Valeria Arata, Ayelén Rasquetti, Carlos Puglelli, Juan Malpeli, Juanci Martínez, Débora Galán, Sofía Vanelli y Vanesa Spadone, entre otros.