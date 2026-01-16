Misiones: murió la mujer que se roció con alcohol en una comisaría

Laura Esther Delmas falleció producto de las quemaduras en su cuerpo. La mujer se presentó en la alcaidía denunciando un presunto hecho ocurrido contra su hijo.

Laura Esther Delmas , de 63 años, murió este viernes en Misiones luego de agonizar en el hospital durante nueve días tras haberse rociado con alcohol y prenderse fuego en la comisaría de Campo Grande, en una secuencia que quedó grabada en las cámaras de seguridad.

“Por lo que le hicieron a mi hijo”, dijo instantes previos de cometer el acto. La mujer había llegado a la dependencia en los primeros días de enero, con una botella de alcohol, un encendedor y una mochila con pertenencias, después de la detención de uno de sus hijos.

Según el expediente, Delmas cruzó la puerta de la guardia, se roció con el líquido inflamable y encendió su ropa frente a los efectivos de turno. Los policías reaccionaron en el acto, apagaron las llamas y le brindaron los primeros auxilios mientras aguardaban la asistencia médica.

La mujer fue trasladada en primer lugar al hospital local. Luego fue derivada al Hospital Samic de Oberá. Allí quedó internada en terapia intensiva.

El parte médico indicó que presentaba quemaduras en el 35% del cuerpo. La principal zona afectada fue el rostro y la vía aérea. El daño obligó a colocarla bajo asistencia respiratoria y a evaluar una intervención para limpiar las lesiones.

En un principio los profesionales consideraron que, si no surgían complicaciones, podría ser posible iniciar un retiro progresivo del respirador. Durante los días siguientes, Delmas permaneció bajo estricta observación.

Sin embargo, las quemaduras afectaron órganos de vital importancia. Su estado de salud se agravó y este viernes, tras nueve días de internación, se informó su muerte en el Hospital de Oberá.

En la comisaría se secuestraron la botella con alcohol, el encendedor y la mochila que llevaba. También se incorporaron a la causa las imágenes registradas por las cámaras internas. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, que analiza la secuencia registrada, los antecedentes y el contexto vinculado a la detención del hijo de Delmas, mencionada por ella en la frase que pronunció antes de prenderse fuego.