Netflix le pone fecha de estreno a la serie de Sonic.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1585662636489904130 Sonic Prime is coming to Netflix on December 15th! pic.twitter.com/7NbatFckHe — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 27, 2022

"Es el Sonic que ya conocen y aman hasta que un giro increíble lo lanza a una nueva aventura que incluye a un reparto reinventado y a él como nunca lo habías visto", explica la sinopsis de la serie y finaliza: "El destino del multiverso ahora descansa en sus guantes".

Esta nueva serie será lanzada un mes después del nuevo videojuego Sonic Frontier, un título que toma muchas ideas de The Legend of Zelda: Breath Of The Wild y que será el gran lanzamiento del erizo este año. Próximamente llegarán a Paramount Plus una serie spin-off de las películas basado en Knuckles (interpretado por Idris Elba) y la tercera entrega de estos filmes en diciembre 2024.

mario sonic Nintendo

El personaje de Sonic nació en 1991 y como la mascota de Sega fue la cara que peleó contra Mario de Nintendo en la famosa "Guerra de Consolas" . Desde entonces, ha pasado por distintas generaciones de consolas y a conseguido una nueva fama gracias a su nueva saga de películas.