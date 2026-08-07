Sorpresa en Ezeiza: un rayo cayó y dejó sin luz a los vecinos + Agregar ámbito en









La descarga eléctrica también quemó los electrodomésticos de los vecinos. Una cámara de seguridad de la cuadra registró el momento exacto en el que el rayo impactó en un árbol, partiéndole una rama.

Los vecinos constataron que también provocó el estallido del parabrisas de un auto.

Un rayo cayó en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y dejó sin luz a los vecinos de la zona. Fue en medio del temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluyó una intensa actividad eléctrica. Durante la tormenta, cayó un rayo en el partido bonaerense de Ezeiza y provocó estragos.

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El episodio ocurrió cerca de las 11 y no se registraron heridos, aunque la descarga eléctrica quemó los electrodomésticos de los vecinos y los dejó sin luz. Una cámara de seguridad de la cuadra registró el momento exacto en el que el rayo impactó en un árbol, partiéndole una rama.

Un rayo cayó en Ezeiza y dejó sin luz a los vecinos Los vecinos constataron que también provocó el estallido del parabrisas de un auto e incluso rompió los vidrios de varias ventanas. “Fue de no creer lo que pasó, si no te pasa no lo puede creer”, expresó Hector, un vecino de la zona a TN.

Los vecinos constataron que también provocó el estallido del parabrisas de un auto. Inforbano La descarga provocó un apagón en la zona: “Son como cinco o seis casas que se quedaron sin luz y que se les quemaron las cosas. Y la iluminaria no funcionó más”, detalló.

Más allá del susto y de los daños materiales, Hector destacó que nadie salió lastimado: “Gracias a Dios los chicos están bien. No le pasó nada a nadie”. Y concluyó: “Mi nuera estaba shockeada por el impacto del rayo. Pero está todo bien, no pasó nada. Podría haber pasado algo grave”.

Ya no se podrá pagar con efectivo en los peajes en la Autopista Riccheri y Ezeiza-Cañuelas Las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas dejaron de aceptar pagos en efectivo en sus peajes y los conductores deberán utilizar medios electrónicos para abonar el paso. La medida forma parte de la modernización del sistema impulsada por la concesionaria Corredor Ezeiza-Cañuelas (Corredur), con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera. Desde esta implementación, quienes circulen hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o por el corredor que conecta con el sur del conurbano bonaerense deberán contar con TelePASE u otras alternativas digitales habilitadas.

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