Paro de subtes: levantaron la medida de fuerza y la línea A circulará normalmente

A través de un comunicado, el sindicato que nuclea a los trabajadores del subte informó la decisión, luego de que alcanzara un acuerdo con la empresa concesionaria Emova.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro anunció este martes que levantó el paro de la Linea A , luego de que alcanzara un acuerdo con la empresa concesionaria Emova en el marco de un conflicto salarial. La medida estaba prevista desde las 19 hasta el cierre del servicio.

En un comunicado, el sindicato que nuclea a los trabajadores del subte informó el levantamiento de la medida de fuerza: "Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informamos que quedan suspendidas las medidas de autodefensa que íbamos a llevar adelante el día de hoy, ya que se entabló una instancia de diálogo con la empresa EMOVA, que se comprometió a abonar en las próximas 48 hs lo descontado injustamente a los trabajadores y trabajadoras".

El paro había sido anunciado el lunes después de que el gremio denunciara que los recortes afectan a trabajadores que cumplieron con sus tareas durante todo el mes, lo que calificaron como una actitud arbitraria que vulnera derechos laborales y "rompe la paz social".

Por este motivo, exigieron el cese inmediato de los descuentos y el pago de las sumas que, según sostuvieron, fueron descontadas de manera incorrecta.

Por su parte, la compañía concesionaria había manifestado su "preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios e impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad".

El Subte extenderá sus horarios por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

El Subte D extenderá sus horarios de funcionamiento durante este martes 6 de octubre, en el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Si bien el partido contra Benín está estipulado para que comience a las 20 horas y termine a las 22, el horario de la ceremonia no va a tener horario de finalización y por eso desde la Ciudad confirmaron esta ayuda para los que asistan al Estadio Monumental, y a todos los que se manejen por los alrededores.

En principio solo sería para la línea D y funcionará hasta la 1.30 de la madrugada para acompañar la desconcentración de la zona una vez que finalice el evento. Cabe recalcar que no solo será una jornada histórica dentro de la cancha de River, sino que a un par de cuadras, en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, también se llevará a cabo un acto para los fanáticos que no hayan podido sacar su entrada. Además, miles de personas se amontonarán por los alrededores para juntarse y vivir la despedida de una manera memorable.

Según informaron desde el Subte de Buenos Aires, una vez que finalice el horario habitual y se ponga en marcha el plan del horario extendido, los trenes saldrán desde la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, y los usuarios podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Esta modalidad, aplicada con éxito para eventos de gran magnitud en la zona como cuando fueron los recitales masivos de Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otras, busca reducir la dependencia al transporte privado y potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.