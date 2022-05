Lo atacó a machetazos y le cortó los dedos por no barrer la vereda

Según precisaron efectivos policiales, durante una cuadra y media, el agresor corrió amenazando al otro hombre quien al intentar defenderse sufrió cortes en sus manos. “Si no me atajaba con la mano me cortaba el cuello”, expresó.

La víctima realizó la denuncia en Fiscalía de San Lorenzo y en el lugar del salvaje ataque intervino personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XVII.

El hecho fue filmado por vecinos que siguieron la pelea y los videos se encuentran en poder del filscal Carlos Ortigoza, quien está a cargo de la investigación.

El atacante fue identificado como José Romelio M y quedó detenido. Varios testigos presenciales del hecho y los familiares de la víctima pidieron que el atacante sea imputado y se investigue si existió tentativa de homicidio calificado por el uso de un arma blanca.

Otro antecedente

También en Santa Fe, pero en diciembre del año pasado, un hombre sorprendió a un adolescente cuando cometía un robo, lo redujo con un machete y lo obligó a arrodillarse y a mostrar su rostro ante una cámara de seguridad, para luego liberarlo, en la localidad de Esperanza.