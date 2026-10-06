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6 de octubre 2026 - 12:07
Peste neumónica: la OMS califica de "muy bajo" el riesgo fuera de Rusia
El organismo sanitario de la ONU mantiene contacto con las autoridades rusas mientras investigan la muerte por neumonía de una empleada de un instituto especializado en enfermedades infecciosas en Siberia.
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Alerta en Rusia: declaran cuarentena en Siberia tras la muerte de una investigadora por una infección desconocida