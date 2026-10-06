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6 de octubre 2026 - 12:07

Peste neumónica: la OMS califica de "muy bajo" el riesgo fuera de Rusia

El organismo sanitario de la ONU mantiene contacto con las autoridades rusas mientras investigan la muerte por neumonía de una empleada de un instituto especializado en enfermedades infecciosas en Siberia.

La OMS descarta por ahora un riesgo elevado fuera de Rusia por un posible caso de peste neumónica.

La OMS descarta por ahora un riesgo elevado fuera de Rusia por un posible caso de peste neumónica.

Noticia en desarrollo.-

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