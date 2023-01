Las impactantes revelaciones de la autobiografía del príncipe Harry

En un fragmento del texto compara el momento en que conoció a la ahora reina consorte con el momento en el que se recibe una inyección. "Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás", escribió.

El duque de Sussex también reveló en su libro que, al ser tan joven, él no sospechó del romance de su padre. Pero señaló que su hermano William sí tuvo dudas durante mucho tiempo. "Cuando lo confirmaron, sintió un remordimiento terrible por no haber dicho o hecho nada antes", se puede leer.

El uso de drogas

Otro de los grandes datos revelados en el libro tiene que ver con el consumo de drogas. El príncipe Harry admite que a los 17 años consumió cocaína. "Por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya, y desde entonces había consumido un poco más", escribió.

"No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente", explicó en su libro. Y agregó: "Era un chico de 17 años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido (...). Al menos, de eso intentaba convencerme".

Agresión física de William

Durante su libro, además de mencionarlo como su "archienemigo", Harry acusa a su hermano William de haberlo agredirlo físicamente durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle, en 2019. La supuesta riña se produjo tras una conversación entre los dos hermanos, durante la cual William criticó a Markle.

"Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, escribió. Según la versión relatada por el príncipe Harry, William se fue y más tarde regresó y pidió disculpas.

Su paso por Afganistán

El príncipe sirvió en dos ocasiones en Afganistán, una entre 2007 y 2008 y otra entre 2012 y 2013. Al respecto, reveló haber matado a 25 personas mientras en Afganistán. Según explicó, en el fragor del combate, veía a los objetivos como "piezas de ajedrez" en lugar de personas.

Además contó que, después de volver a la base, solía volver a ver las imágenes tomadas por la cámara montada en su helicóptero Apache de cada muerte. Y explicó que en el "estruendo y la confusión del combate" veía a los que mataba como los "malos eliminados antes de que pudieran matar a los buenos".