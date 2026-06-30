Talleres de cocina y donación de utensilios: la iniciativa solidaria para aprovechar mejor los alimentos + Agregar ámbito en









Red de Bancos de Alimentos Argentina lleva capacitaciones gratuitas a organizaciones sociales que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.

La Red de Bancos de Alimentos Argentina está integrada por 20 Bancos de Alimentos y 5 iniciativas en desarrollo.

Comedores, merenderos y hogares de todo el país enfrentan el desafío cotidiano de alimentar a miles de personas con recursos limitados. En este contexto, el programa “Aliados para Nutrir” surge como una respuesta estratégica que combina la entrega de utensilios de cocina de alta calidad con talleres de capacitación práctica, destinados a organizaciones sociales de las ciudades más grandes de la Argentina. El objetivo central es ayudarlas a cocinar de manera más eficiente, saludable y con el menor desperdicio posible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por Bancos de Alimentos Argentina (BAA) —una red sin fines de lucro que desde hace más de dos décadas recupera alimentos aptos para el consumo— y Essen, la reconocida empresa argentina de productos de cocina. En esta primera etapa, el programa alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán, habiendo completado ya sus primeras jornadas en territorio porteño y santafesino.

Herramientas y conocimiento para la comunidad El funcionamiento de la campaña es directo y colaborativo: Essen dona los utensilios a cada banco participante, mientras que emprendedoras de la propia marca dictan los talleres a los trabajadores y voluntarios de las organizaciones sociales.

“El programa nos permite acompañar a las organizaciones desde una mirada integral, sumando conocimiento y fortaleciendo su tarea cotidiana para aprovechar mejor los alimentos”, destacó Natascha Hinsch, gerente de Alianzas Institucionales de BAA.

Los talleres abordan técnicas de cocina práctica clave para la coyuntura actual: cómo reducir los tiempos de cocción, optimizar el consumo de energía (gas o electricidad) y aprovechar al máximo cada ingrediente disponible. Para los comedores, que a menudo deben preparar grandes volúmenes de comida con presupuestos muy ajustados, este aprendizaje se traduce en un impacto directo en su capacidad de asistencia.

Por su parte, Mauro Labusta, gerente de Marketing y Relaciones Institucionales de Essen, remarcó el valor social de la propuesta: “La comida casera tiene el poder de generar bienestar, encuentro y mejores oportunidades para las personas. A través de estos talleres buscamos que los recursos disponibles puedan alcanzar a más personas y generar un mayor impacto en cada organización”. El impacto de la red en números La Red de Bancos de Alimentos Argentina está integrada por 20 Bancos de Alimentos y 5 iniciativas en desarrollo. Su modelo asociativo articula esfuerzos entre empresas, productores, organismos públicos y la sociedad civil para transformar los excedentes comerciales en platos de comida seguros y nutritivos. Tan solo durante el año 2025, la red logró rescatar más de 21 millones de kilos de alimentos, lo que equivalió a más de 63 millones de platos de comida distribuidos. Con este nuevo acuerdo junto a Essen —firma que desde 1980 promueve la cultura del "cocinar hace bien" en los hogares argentinos—, la red no solo busca garantizar el acceso a la materia prima, sino también profesionalizar y optimizar el corazón de cada comedor comunitario del país.