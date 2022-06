Argentina busca una ley que la equipare a otros países en licencias parentales inclusivas

"Mi militancia en Paternando empezó cuando me di cuenta que no podía con la misma masculinidad y con el libreto sobre la paternidad que me habían vendido, un libreto que dice que a nosotros solo nos toca ser proveedores, un libreto que no solo me lastimaba a mí y a mi pareja, sino a mi hija que no tenía un padre para jugar o para cuidarla o para conocerla. ¿Y para qué tenía una hija entonces?", dijo Matías Criado de Paternando, organización integrante de la Campaña Paternar.