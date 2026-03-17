San Patricio 2026 en Buenos Aires: Guía completa de bares, promociones y 2x1 en cervezas

Este 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio y la Ciudad de Buenos Aires se suma a la tradición irlandesa con una agenda especial enfocada en bares, cervecerías y pubs de distintos barrios.

La propuesta trae promociones que incluyen 2x1 en cervezas , descuentos en pintas, lanzamientos de nuevas variedades y propuestas gastronómicas temáticas. Además, los festejos no se limitan a una sola jornada, sino que muchos locales extienden las actividades durante toda la semana con eventos y música en vivo .

En 2026, la movida se concentra principalmente en Palermo, Recoleta, Belgrano y Retiro , donde se combinan opciones clásicas y tradicionales con firmas más artesanales y restaurantes. ¡Descubrílos!

Uno de los puntos destacados es Down Town Matías , que organizó una semana completa de festejos con música, ferias, platos típicos y dinámicas interactivas como la búsqueda de tréboles con premios .

El pub ubicado en Echeverría 3195 (Belgrano R) ofrece promociones sorpresa en bebidas y una jornada especial con gaiteros, bandas en vivo y maquillaje temático. La entrada es libre y gratuita .

down town matias

Otra opción fuerte es PIBÄ, que este 17 de marzo propone 2x1 en todas sus cervezas en sus locales, acompañado por una fiesta con DJ, shows y el lanzamiento de una nueva lager artesanal, pensada para la ocasión.

La bebida cristalina tiene 4,3% de alcohol, perfil limpio y refrescante, con notas suaves de malta y maíz y un toque cítrico y frutal aportado por los lúpulos, de acuerdo con lo que detalla "La Nación".

En Palermo, Desarmadero Bar (Gorriti 4295 y Gorriti 4300) suma una propuesta centrada en la experiencia cervecera: precios promocionales, recargas a valor fijo, vasos coleccionables y una selección especial de estilos irlandeses, todo acompañado por música celta en vivo.

También aparecen alternativas fuera del circuito tradicional, como Bruce Grill Station (Martín Fierro 3246, Parque Leloir) y Malcriado (Martín Fierro 3290, Parque Leloir - Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall), que se suman con ahorros imperdibles durante toda la jornada, ampliando el festejo hacia el conurbano con propuestas gastronómicas más amplias.

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Cervecerías en Palermo y Recoleta que se suman al festejo irlandés

Los polos gastronómicos más activos de la ciudad concentran gran parte de la movida. En Palermo, la variedad de propuestas permite recorrer distintos estilos en pocas cuadras.

Además de los clásicos pubs, espacios como Pasillito (Gorriti 439) ofrecen combos especiales que combinan cerveza negra con platos típicos como fish & chips, sumando una experiencia más cercana a la tradición irlandesa.

Otra parada interesante es Strange Brewing (Concepción Arenal 4768, Chacarita), que apuesta por algo más descontracturado con pintas a precio promocional, combos con hamburguesas y beneficios particulares, como consumiciones sin cargo para quienes lleven nombres vinculados a la fecha (Patricio o Patricia, y puedan acreditarlo).

A su vez, algunas cervecerías amplían la experiencia con opciones específicas, como Almirante Dönn (Sarmiento 3263, Almagro), que presenta una edición especial con cervezas sin gluten y platos inspirados en recetas tradicionales, como el Irish Stew Focaccia, ofreciendo alternativas para distintos públicos.

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Shows en vivo y gaiteros: la experiencia celta en los pubs de Buenos Aires

Más allá de las promociones, uno de los ejes centrales del festejo es la música. En distintos bares, la programación incluye bandas en vivo, repertorios de folk y la presencia de gaiteros que recrean el clima típico de Irlanda.

El caso más representativo es The Kilkenny (Marcelo T. de Alvear 399), uno de los pubs irlandeses más tradicionales de la ciudad. Cada año se convierte en un punto de referencia para la celebración, con shows en vivo, recreacionistas, cosplayers y stands de maquillaje artístico, pintura y glitter. La entrada es libre y gratuita.