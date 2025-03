Selena Gómez vende su anillo de u$s 3,000 por solo u$s 12: el error que desató la polémica

Sin embargo, la venta no transcurrió de la manera esperada. Debido a un error en el sistema de su página web , el anillo fue adquirido por varias personas, lo que provocó cancelaciones masivas de compra. Usuarios en redes sociales compartieron sus frustraciones al darse cuenta de que no solo uno, sino varios compradores recibieron confirmaciones de compra para el mismo artículo. Algunos de los compradores afectados expresaron su molestia ante la cancelación de sus pedidos y el reembolso automático del dinero.

Pero el anillo no fue el único artículo personal que Selena Gómez decidió poner a la venta. Según TMZ, la cantante también subastó prendas de ropa y accesorios que usó en eventos importantes de su carrera. Un ejemplo de ello es el bolso Coach, marca con la que trabajó en el pasado. Estas ventas forman parte de una dinámica llamada 12 Days of Really Rare Stuff, que tiene como objetivo ofrecer artículos exclusivos a sus seguidores. Algunos de los ingresos generados por estas ventas serán destinados al Rare Impact Fund, la organización benéfica de Gómez que apoya la salud mental juvenil.

Selena gomez.jpg El famoso bolso Coach subastado recientemente.

El nuevo álbum de Selena Gómez

La venta de estos objetos personales coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, que es el primero en el que colabora con Benny Blanco desde el inicio de su relación. El álbum genera gran expectativa entre sus seguidores, quienes especulan sobre las influencias de la relación en las letras de las canciones. La artista ya lanzó dos sencillos del disco: Call Me When You Break Up, en colaboración con Gracie Abrams, y Scared of Loving You. Con la producción de Blanco, creador de canciones como Love Yourself de Justin Bieber, Moves Like Jagger de Maroon 5, California Gurls de Katy Perry levanta muchas expectativas sobre cómo el sonido del álbum se fusionará con estos géneros.