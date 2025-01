Sigue la búsqueda a contra reloj de Martín Núnez en el Río de la Plata

nunez martin (1).jpg El joven de 23 años sigue desaparecido hace más de 48 horas.

Retomaron la búsqueda del joven desaparecido en el río en San Fernando

"Decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente y cuando se tiró el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento. Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar pero no para ese tipo de natación", explicó en relación a que allí había remolinos.