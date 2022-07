Le robaron su moto para trabajar y vende su celular para mantener a su familia: "Prefiero tener con qué darle de comer a mi hija"

La desesperación va en aumento y por eso, Leonardo rifa su celular y el de su mujer para poder reparar el daño económico que les significo la pérdida material, y para volver a tener una rodado que le permita reinsertarse en el mundo laboral.

Si bien a Leonardo ya le donaron una moto, aclaró que el sorteo de los celulares y otros regalos seguirá en pie para recuperarse económicamente y poner en condiciones el rodado: “Contento es poco, quiero agradecerle a todos por participar del sorteo pero en especial quiero agradecerle a una persona que me regaló una moto, todavía no caigo y no tengo palabras para agradecer, aunque todavía no puedo trabajar, estoy muy emocionado”, escribió en su perfil de Facebook.

Y agregó: “Apenas pueda poner fecha de sorteo lo vamos a anunciar, vamos a usar el dinero recaudado para pagar todo para poder usarla sin problemas, también para arreglarle sus detalles y tener todo en condiciones como corresponde para poder laburar hasta que me salga algo. Pueden seguir comprando números ya que sería de mucha ayuda”.

"Me costó mucho esfuerzo comprarme la moto, me llevó un año. Ahora hago changas como plomero y gasista, pero la verdad que necesito volver a trabajar como lo hacía antes", indicó en diálogo con Ámbito.

Leonardo se desempeña además como plomero y gasista, pero el trabajo no abunda. Por eso recurrió al delivery, para aumentar sus ganancias y ofrecerle una mejor calidad de vida a su familia. Actualmente, ofrece a 500 pesos un número para participar del sorteo de un Samsug A12 -aún con garantía, ya que lo terminó de pagar el mes pasado- y un Xiaomi Redmi 8. “Prefiero quedarme incomunicado pero tener con qué darle de comer a mi hija”, le había remarcado el joven al sitio 0223.

Leonardo precisó que aquellos interesados en participar del sorteo, en caso de adquirir dos números, el costo es de 900 pesos y pueden localizarlo a través de sus cuentas de Facebook e Instagram como Leonardo Montillo. Quien quiera contactarlo y ayudarlo puede hacerlo comunicándose al 2235 11-3022.