¿Por qué tardan tanto en llegar las actualizaciones de Among Us?

De hecho, en las últimas semanas el título experimentó un fuerte descenso: la cantidad de usuarios bajó a la mitad, algo que también sucedió con las horas de stream en Twitch.

"Among Us ganó una relevancia increíble a finales de 2020 que no nos esperábamos y, eso supuso un montón de cambios para nosotros. No queremos adentrarnos mucho en los temas de organización, pero no solo tuvimos que regresar a trabajar con Among Us tras creer que el juego ya estaba finalizado, sino que también tuvimos que establecernos de una manera más sostenible para poder trabajar en el juego", aseguraron desde InnerSloth, empresa desarrolladora del videojuego.

La empresa se tomó dos meses para para reestructurarse e idear nuevos procesos. Además, es ese tiempo sumaron socios y capacitaron gente para que trabaje en el título.

Esa inversión para agilizar los procesos a futuro, trajo como consecuencia que se estiren los tempos para lanzar actualizaciones. Sin embargo, están convencidos que lo más importante es tener un producto que impacte y no poner en el mercado un título plagado de errores.

Se espera que antes de fin de mes esté disponible The Airship, el nuevo mapa. Mientras tanto, los usuarios se entretienen con diferentes mods, como el de sheriff, que permite matar a los impostores.