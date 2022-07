Vacaciones de invierno: qué hacer en Buenos Aires

Viajeros del tiempo: un día en el tranvía

Durante 100 años, el tranvía fue un medio de transporte urbano en Buenos Aires, pero en 1963 dejó de funcionar. Hoy en día se ofrecen paseos de 25 minutos por el barrio de Caballito durante los fines de semana. El servicio es gratuito y sin reserva, detalla La Nación en un informe.

Durante las vacaciones de invierno, además, habrá una serie de eventos especiales. Por ejemplo, mañana a las 14 saldrá desde Av. Rivadavia y Emilio Mitre una visita guiada en tranvía por el barrio de Caballito que finalizará en el Espacio Patrimonial Centenera para conocer la historia del subte de Buenos Aires. Esta actividad requiere inscripción previa y es recomendada para chicos de entre 4 y 14 años.

Palacio de las Aguas Corrientes

Durante las vacaciones de invierno AySA abrirá las puertas del Palacio de las Aguas Corrientes, en Riobamba 750, para disfrutar en familia de actividades educativas, recreativas y artísticas.

Desde el 18 hasta el 30 de julio se podrá asistir de forma gratuita a una agenda especial de shows y talleres que harán foco en el valor del agua y en el cuidado del planeta. El acceso a los shows es libre y para los talleres se requiere de una inscripción previa enviando un mail a programaculturalyeducativo@aysa.com.ar.

Jardín japonés

El Jardín Japonés, ubicado en Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta, invitará a las familias a acercarse entre el martes 12 al domingo 31 de julio, de 10 a 18, a realizar distintas actividades en el sector de la carpa Kyoto.

Habrá mesas de plegado de origami y materiales para que cada niño coloree su koinobori, una cometa cilíndrica en forma de pez Koi. Además, los chicos podrán aprender las vocales en japonés y otros juegos libres.

“Vamos a tener muchas propuestas enfocadas en origami porque estamos en la campaña “Un millón de origamis por una argentina mejor”. Queremos que todo el mundo pliegue origamis porque hace bien para la salud, mejora la motricidad, la concentración, la memoria y permite cultivar la paciencia, que son valores que hoy estamos necesitando mucho”, dijo Sergio Mishagi, vocero del Jardín japonés.

Además, los domingos 17, 24 y 31 de julio a las 15 habrá demostraciones de aikido, judo y karate respectivamente.

Las entradas son gratuitas para los menores de 12 años, mayores de 65 años y personas con certificado de discapacidad mientras que la entrada general sale $416. Para más información, ingresar a www.jardinjapones.org.ar o llamar al 4804-9141.

Exploradores por un día: visita al sitio La Noria

El sitio arqueológico La Noria, con unos 800 años de historia, se destaca por ser el más antiguo de nuestra ciudad. En sucesivas excavaciones dirigidas por el doctor en arqueología Ulises Camino, se descubrieron huellas de un asentamiento humano junto con restos de cerámicas y huesos de animales utilizados para alimentación, donde se observa la influencia del ciervo y el ñandú. Ya en la década del 20 y del 30, Carlos Rusconi, incansable naturalista de la ciudad, había descubierto no solo restos arqueológicos sino también decenas de restos de mamíferos que vivieron en un pasado remoto.

El Gobierno de la Ciudad organizó una visita guiada recomendada para chicos de 4 a 14 años que se realizará el martes 19 de julio, a las 15, en Av. Gral. Paz 11750. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Recorrido por los parques

El barrio de Palermo ofrece cuatro parques para disfrutar con niños en las vacaciones de invierno 2022: además del Jardín Japonés, se ofrecen variantes como el Jardín Botánico, el Ecoparque y los bosques de Palermo. Cada uno de estos espacios tiene sus singularidades.

El Jardín Botánico también tiene propuestas de visitas guiadas y charlas educativas, asi como actividades pensadas para pequeños exploradores. La entrada es gratuita. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 8 a 19. Feriados, sábados y domingos de 9.30 a 19, aporta ipprofesional.

El Ecoparque también es una buena propuesta para las vacaciones de invierno 2022, ubicado al lado del Jardín Botánico. La entrada es gratuita y se pueden conocer en vivo animales como flamencos, maras, pavos reales, monos y camellos. Hay visitas especiales, didácticas, lúdica para familias, etc. Horario de visitas: miércoles a domingos y feriados de 11 a 18 hs.

Los Bosques de Palermo, en el Parque Tres de Febrero, tiene una propuesta completa para pasar la tarde con niños desde temprana edad durante las vacaciones de invierno 2022. Los paseos por el lago, el alquiler de bicicleta o rollers, las visitas al museo Sívori (ideal para quienes que gusten del dibujo y el color), las esculturas del rosedal y las meriendas del complejo Los Arcos convierten esta salida en una jornada dedicada a disfrutar en familia.

Usina del Arte

Ofrece actividades para niños y niñas de diferentes edades durante las vacaciones de invierno 2022.

De 0 a 3 años, hay opciones como iUpiiiii, el primer espacio cultural para la primera infancia de CABA. Otra opción es un Mini concierto de Ruedalaola, un musical de 0 a 3 años, al igual que Contás con Vicky! Parlanchín, chiribín, chin, chin!, una experiencia de juego y humor; o ¡Acercate al fogoncito!,, todo para niños pequeños.

Para niños de 4 a 7 años, se ofrece un taller continuo para crear pequeños universos de fantasía y juego durante las vacaciones de invierno 2022, utilizando tan solo una caja; Jugar por los derechos, un espacio dedicado a la construcción y al fomento de los derechos de la niñez y Dinamita Clown + Circo Reciclado, una experiencia de juego y humor.

"Baficito", un plan bien familiar

El Centro Cultural San Martín programó para las vacaciones de invierno 2022 la proyección de películas argentinas para la infancia. Los más chicos podrán disfrutar de largometrajes como "El Universo de Clarita" o "El Gigante Egoísta", entre otros.

Además, "Baficito", la sección infantil del icónico festival de cine bonaerense, presenta una programación imperdible con siete obras de siete países entre cortos y largometrajes: "Icarus ant the Minotaur" de Carlo Vogele; "Nounours", de Lou Rigoudy; "Oink", de Mascha Halberstad; "Tarsilinha", de Celia Catunda y Kiko Mistrorigo; "Una bolsa encontró el amor y lo perdió en una esquina", de Felipe Infante; "Best Birthday Ever", de Michael Ekblad y "Les Voisins de mes voisins sont mes voisins", de Anne-Laure Daffis y Léo Marchand.