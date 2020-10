Incertidumbre turística en Punta del Este, dispara boom de demanda en Cariló

Si se toma como referencia el dólar informal, el año pasado a principio de enero cotizaba en $78, hoy ese valor es de $177, una suba del 130% y que alcanza el 165% si se tiene en cuenta el valor de la divisa en octubre ($67), cuando se acostumbra cerrar operaciones para el verano. “En Cariló y en las zonas más exclusivas de Pinamar los contratos se cierran en dólares y también se abonan en moneda verde, de pagarse en pesos se toma como referencia el “dólar de la calle”, es decir el blue”, explicó Gustavo Nogueira itular de Gustavo Nogueira Real Estate adherido al sistema de Century 21 que opera en Pinamar y Cariló.

Ayer el intendente de Pinamar, Martín Yeza, informó que todos los no residentes que lleguen a la ciudad deberán abonar una tasa de $100 por persona que tendrá como destino el financiamiento del plan de lucha contra el COVID-19 que se está preparando para el verano, aunque no será necesario un hisopado previo.

“Hay mucha demanda que se está traduciendo en concreciones. Esto se debe a que hay demanda contenida por todos los meses que la gente no pudo viajar ni salir de su casa. Y si bien habrá menos oferta porque muchos propietarios esté año deciden ocupar sus vivienda en vez de alquilarlas, habrá una migración de público de Uruguay a Cariló”, explicó Nogueira. Además hay un fuerte cambio de comportamiento. Ya nadie busca alquilar por semana o quincena “muchos con la modalidad del home-office planean venir todo el verano e instalarse acá”, indicó el especialista.

Hoy una casa para seis personas tiene un precio promedio, que varía según la zona y los amenites, de entre u$s 12.000 y u$s 15.000 por mes. “Nosotros ofrecemos una especie de garantía. En caso que por alguna razón de fuerza mayor el turista no pueda llegar al destino, le devolvemos el total de la plata ingresada para la reserva, porque entendemos que pueden haber contratiempos en época de pandemia”, finalizó el inmobiliario especializado en la Costa argentina.