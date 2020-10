Por pandemia peligra temporada de verano para parques de atracciones

Llegó octubre, la primavera se instaló con los primeros días de calor, sin embargo la pandemia por el coronavirus parece no poder definir la próxima temporada de verano. Mientras los destinos balnearios desarrollan protocolos y trabajan en medidas sanitarias para poder recibir turistas, los parques temáticos y los salones de juegos, esperan contra reloj la habilitación para poder volver a estar operativos. “Son negocios que no se ponen en funcionamiento de un día para el otro, se trabaja con tiempo, se prepara al personal y si el Gobierno no permite que abramos las puertas, el futuro para el próximo verano será complejo”, reconocieron desde la asociación que los agrupa.