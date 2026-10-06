Plazo fijo: cuánto rinde invertir $2.000.000 a 30 días en octubre 2026

Invertir $2.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede dejar una ganancia superior a $30.000. Cuánto se obtiene según la tasa de cada banco.

Los plazos fijos ofrecen distintas tasas en octubre de 2026. Cuánto puede ganar una inversión de $2.000.000 a 30 días.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas elegidas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento sobre sus pesos durante un período determinado. En octubre de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos muestran diferencias importantes.

Para una inversión de $2.000.000 a 30 días , una TNA del 19,25% permite obtener aproximadamente $31.643,84 de intereses , por lo que al vencimiento se recibirían $2.031.643,84 . El resultado puede ser mayor en entidades que ofrecen tasas de hasta 23,5%.

Tomando como referencia una TNA del 19,25% , como la que informa actualmente Banco Nación para los depósitos electrónicos de 30 a 59 días, el cálculo para $2.000.000 arroja una ganancia de $31.643,84 .

De esta manera, después de los 30 días el ahorrista tendría $2.031.643,84 , siempre que mantenga la inversión hasta el vencimiento. El rendimiento surge de aplicar la tasa nominal anual proporcional al período de 30 días.

Sin embargo, no todos los bancos pagan lo mismo. Las tasas relevadas durante octubre van aproximadamente del 15% al 23,5% , por lo que comparar antes de constituir el depósito puede generar una diferencia en el interés obtenido.

Qué banco paga más por un plazo fijo de $2.000.000

Entre las principales entidades, Banco Nación ofrece una TNA de 19,25%, mientras que Galicia informa 18,25%, BBVA 19%, Santander 16,5%, Macro 19,5%, ICBC 18,1% y Banco Ciudad 17%.

En el grupo de tasas más elevadas aparecen Banco Provincia, con opciones de hasta 22%; Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Meridian, con tasas de hasta 23%; y Banco CMF, Banco de Comercio y Banco Voii, que llegan al 23,5%. Las condiciones pueden variar según el canal y el tipo de cliente.

Por eso, para una misma inversión de $2.000.000, el interés final puede ser diferente según la entidad elegida. A una TNA del 23,5%, por ejemplo, el rendimiento aproximado a 30 días sería de $38.630, frente a los $31.643,84 que genera una tasa del 19,25%.

Cómo hacer un plazo fijo de $2.000.000 y qué tener en cuenta

La operación puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. El ahorrista debe ingresar a la sección de inversiones, seleccionar plazo fijo, indicar los $2.000.000, elegir un período de 30 días y verificar la tasa y el rendimiento antes de confirmar.

Durante el plazo tradicional, el dinero permanece inmovilizado hasta el vencimiento. Una vez cumplidos los 30 días, se acredita el capital junto con los intereses correspondientes, de acuerdo con las condiciones contratadas.

Antes de invertir, además de mirar la tasa, conviene considerar la inflación, la necesidad de disponer del dinero y las condiciones de renovación. Una tasa más alta puede mejorar el rendimiento nominal, pero la conveniencia final depende de cómo evolucione el poder adquisitivo durante el período.