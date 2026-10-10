El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada lluviosa con mínima de 10 grados. A su vez, registros indicaron la aparición de un "bloqueo atmosférico" que marcaría una escenario de inestabilidad y precipitaciones en el centro y sur del país.
Vuelven las lluvias al AMBA el fin de semana: cuándo será y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada con máxima de 15 grados. A su vez, registros meteorológicos indicaron la presencia de inestabilidad en otros puntos.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó probabilidad de lluvias fuertes durante la mañana (70%) y tarde (40%) de este sábado, mientras las marcas indican máxima de 15 y mínima de 10 grados.
Qué es el bloqueo atmosférico y cómo incide en las lluvias en el resto del país
El sitio Meteored destacó que un "bloqueo atmosférico" mantendrá la persistencias de precipitaciones en distintos puntos de la Argentina. Al respecto, destacó que ese fenómeno "domina la circulación(...) y condiciona la evolución del tiempo" en relación con la presencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico Sur.
Así, junto con áreas de baja presión ubicadas mar adentro del Río de la Plata, se dificulta el "desplazamiento habitual de los sistemas frontales y favorece la persistencia de condiciones de inestabilidad".
Esta situación favorecerá los chaparrones en Misiones, aunque su presencia estará más dispersa en el centro del país y el Litoral, junto a Río Negro y Neuquén.