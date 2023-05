Intentos desestabilizadores

Algunos referentes de la oposición, según información de funcionarios del Gobierno, llegan al punto de intentar sugerir el no envío de fondos por parte del FMI a nuestro país (una actitud que no es nueva, sucedió en otros momentos de la historia argentina). Estas intenciones apuntan a tratar de que la Argentina no pueda seguir manejando la herencia de deuda externa que se generó durante la gestión anterior y que requirió de una renegociación del actual Gobierno, evitando buena parte de los condicionantes habituales que resultan recesivos en los acuerdos con el FMI. El problema de fondo fue acudir al FMI, con niveles impagables de deuda y sus plazos de devolución incumplibles, gobierne quien gobierne nuestro país.