La cultura llora la muerte de Martin Amis

Alcanzó la fama literaria en medio del boom de la ficción británica de los años ochenta, que incluyó nombres como Salman Rushdie, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro e Ian McEwan. Graduado en lengua inglesa en la Universidad de Oxford en 1971, Amis trabajó como editor antes de publicar su primera novela, “The Rachel Papers” (“El libro de Rachel”), en 1973, que obtuvo el premio Somerset Maughan. Con “Dinero” (1984), una visión cómica del consumismo, descolló en la escena literaria. Además de novelas, publicó dos colecciones de relatos y ocho obras de no ficción. La noticia de su muerte se superpuso con la proyección en el Festival de Cannes de “La zona de interés”, una película del director Jonathan Glazer basada en el libro homónimo de Amis.

Junto con Christopher Hitchens, Barnes y Rushdie, Amis formó un grupo cuyos recorridos compartidos están narrados en “Experiencia” y “Desde dentro”, sus dos libros de memorias.De su padre heredó el sarcasmo como herramienta narrativa: Amis, sin embargo, siempre batalló para diferenciarse del estilo de su padre. “Las tramas realmente importan solo en los thrillers y ‘Dinero’ es una novela de voz. Si la voz no funciona, estás jodido”, dijo en una entrevista concedida a The Paris Review. Centrada en ese protagonista obsesionado por el sexo en su versión más perversa y comercial, el texto fue mencionado por Robert McCrum en The Guardian como una de las 100 mejores novelas escritas en inglés. “Dinero -escribió el crítico-. era un libro de la época que sigue siendo una de las novelas dominantes de la década de 1980”. Fue además la obra que inauguró lo que se conoció como la Trilogía de Londres, integrada por “Campo de Londres” y “La información”.