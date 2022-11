Larreta insiste en no hablar de Bullrich y se concentra en gestión

Lo cierto es que espera que el conflicto decante y se termine dirimiendo en elecciones internas quién será el candidato de Juntos por el Cambio en las presidenciales del año que viene.

Mientras, el jefe porteño se concentró en la inauguración de la Expo Joven 2022 un encuentro donde se les brinda capacitación y orientación en diversos rubros a jóvenes de entre 16 y 35 años, especialmente para que conquisten un espacio en el mercado laboral.

Larreta reconoció que hay “tensiones” al interior del PRO, pero aseguró que “no se engancha en las peleas, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio”, al referirse a la fuerte pelea con Bullrich que comenzó con un entredicho con el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel..

“No me engancho ni un minuto en las discusiones y peleas internas. Es una convicción. No peleo, no contesto, no me engancho, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio...”, sostuvo Larreta ayer ante las radios.

“No tengo tensión. No hubo ni una sola declaración agraviante. No creo en las discusiones internas, en las peleas. No estamos todos en la misma bolsa. No me meto en peleas internas”, señaló aunque pareció eludir que la titular del PRO amenazó con romperle la cara a Miguel si la volvía a “cruzar” por programas de TV.

“No digo que no haya tensiones internas, sino que no quiero alimentarlas, no quiero seguir echando nafta al fuego, porque no es bueno para la Argentina, para el PRO. Las tensiones existen pero no estoy para profundizarlas. Tenemos que cerrar la grieta, no se hace política peleándose unos con otros, desde el anti...”, aclaró el Jefe de Gobierno.

Larreta anticipó al mismo tiempo que la semana que viene se verán en una reunión del PRO con Bullrich y que entonces, “si tengo algo que decirle a ella, se lo digo en la cara en privado. Las discusiones que yo tenga que dar las doy personalmente”.

Para Larreta “no es un momento de candidaturas, mientras matan gente en el Conurbano, con la droga como está”. En otro sentido afirmó que la unidad es “un valor inquebrantable” en Juntos por el Cambio y que “cuando llegue el momento de discutir candidaturas, discutamos cómo bajar la inflación en la Argentina, que es el principal problema de la gente”.

En la jornada, Larreta inauguró la Expo Joven en la Ciudad y entre ayer y hoy brindará “herramientas para acercarse a su vocación a través de diversos espacios donde podrán capacitarse, encontrar ofertas de formación, oportunidades laborales y talleres para entrar a un mercado laboral cada vez más competitivo...”, indicó el Gobierno porteño.

“Aunque fue hace ya algunos años, todavía me acuerdo de lo que era ser joven y de lo desafiante que es conseguir tu primer laburo. Cuando uno sale de la escuela y empieza a golpear las primeras puertas se da siempre esa situación difícil de resolver, que es que te pidan experiencia previa. Y es frustrante, porque ¿cómo juntás experiencia si nadie te da una oportunidad? Es muy duro porque no conseguir trabajo no se trata sólo de algo económico. También te golpea la autoestima después de todo el esfuerzo y la energía que uno pone en cada entrevista laboral”, señaló Larreta, en la Usina del Arte junto al ministro de Desarrollo Económico José Luis Giusti, y el director general de Políticas de Juventud, Tomás Mestre.

En el encuentro, los jóvenes pueden acceder a talleres de empleabilidad, participar de workshops con empresas, instituciones educativas y ONG, asistir a charlas y conferencias con personalidades destacadas, poner a prueba sus habilidades a través de diferentes propuestas lúdicas y disfrutar de los diferentes espacios de recreación, detallaron los organizadores.

“El objetivo es asesorarlos para una búsqueda laboral eficaz, mejorar la confección de su CV, prepararse para una entrevista laboral y poder profundizar sobre cómo contar su historia en un mundo totalmente digitalizado, además de acercarlos a su vocación e intereses y brindarles herramientas para potenciar su desarrollo personal y profesional”, indicaron además en referencia a los objetivos del encuentro..

El jefe porteño resaltó que “la Expo Empleo Joven es una de las medidas con las que estamos trabajando para ayudarlos, acompañarlos y darles herramientas para que puedan abrir nuevas oportunidades para su futuro...”. Dijo que “acá tienen toda la oferta formativa y laboral que existe en la Ciudad reunida en un solo lugar” y que “como cada año, más de 800 empresas que forman parte del Plan Empleo Joven están buscando a sus futuros trabajadores. Esto muestra un compromiso muy claro de la Ciudad, pero también del sector privado y del ámbito académico, con la vinculación de los jóvenes al mercado laboral”.

Además la Expo Joven tiene un espacio virtual en buenosaires.gob.ar/ExpoJoven que se extenderá por dos semanas.

De la Expo Joven participan más de 100 empresas, 30 instituciones educativas y ONG que brindarán oportunidades laborales y de formación.