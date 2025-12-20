Día Mundial de la Sangría, la opción más refrescante para el verano + Seguir en









Con vino como base, frutas frescas, azúcar y un toque de licor o soda, la sangría es una de las bebidas más asociadas al verano. Dónde tomar en Buenos Aires.

Cada tercer sábado de diciembre, la sangría tiene su propio día internacional, una excusa perfecta para rendirle homenaje a una de las bebidas más asociadas al verano, a las reuniones largas y al espíritu relajado de la mesa compartida. Con vino como base, frutas frescas, azúcar y un toque de licor o soda, la sangría nació en España, pero hace décadas que se volvió una presencia habitual en bares y restaurantes de Buenos Aires, donde encontró versiones propias y un público fiel.

Fresca, versátil y lejos de cualquier solemnidad, la sangría se adapta a distintos paladares y momentos del día: puede ser intensa o liviana, clásica o reinterpretada, siempre pensada para beberse despacio y en buena compañía. En su día, la ciudad ofrece múltiples opciones para celebrarla, desde propuestas tradicionales hasta relecturas modernas. A continuación, algunos lugares de Buenos Aires donde tomar sangría y sumarse al festejo.

COSTA7070 COSTA7070 - Sangría 5 (1) Costa 7070 está ubicado en Av. Rafael Obligado 7070, Costanera. En la carta de bebidas de COSTA7070 —el proyecto de Pedro Bargero e Inés De Los Santos— la sangría ocupa un lugar protagónico con tres versiones que se preparan a partir de vinos cuidadosamente seleccionados y una elaboración minuciosa, donde la fruta fresca, los cordiales y las hierbas aromáticas aportan capas de sabor y frescura. La Sangría Alto-Alto parte de Cabernet Franc y se completa con frambuesas, tomate, frutillas, hojas de frambuesa y romero, logrando un perfil intenso pero equilibrado. La Sangría De una costa a la otra combina uva verde, Albariño, cordial de pino limón y limón, con un registro más cítrico y refrescante. En tanto, la Sangría de damascos y pinot se construye sobre una reducción de Chandon Apéritif, agua de damascos y Pinot Noir, con notas delicadas y frutales. Todas se sirven bien frías, en copa. Por su carácter versátil y su baja graduación alcohólica, las sangrías de COSTA7070 resultan ideales para maridar con la cocina del lugar: desde tapas y entradas frescas hasta arroces y pescados a la parrilla. Una forma de celebrar esta fecha clásica con identidad propia, en sintonía con el clima relajado y gastronómico que define a Costa.

Dirección: Av. Rafael Obligado 7070, Costanera.

SIFÓN Sifón - Sangría Sifón tiene locales en Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza. La carta de Sifón —espacio que rinde tributo a la soda con vermuts y cócteles que la incorporan entre sus ingredientes— incluye una sangría pensada para compartir y disfrutar en días calurosos. Servida en jarra, se prepara con vino de damajuana, pera y manzana roja, almíbar simple, jugo de naranja, jugo de lima y una combinación de vermuts —Bianco, Rosso y Malbec segundo—. La mezcla reposa siete días a la sombra, logrando una concentración de sabor intensa y equilibrada. Se recomienda para maridar la fainá toné, con salsa tonnato, tomate fresco y alcaparras fritas, o con los clásicos platitos de la casa, como empanadas de carne y chipá de queso sbrinz y espinaca con salsa chillike. También está disponible en Sifoncito, la sede al paso en Paseo La Plaza.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza. COPETÍN Copetín - Sangría 1 - copia Podés tomar una sangría en Copetín en Fernández de Enciso 4370, Villa Devoto. En su carta, el bar retro Copetín incluye una versión de sangría, en la línea de su propuesta inspirada en los años 60. Llamado también Tinto de Verano, incluye Merlot, un toque de vermut Carpano y Schweppes de pomelo, que otorga el costado fresco y ligero que lo distingue. En el vaso, se presenta con hielo, para asegurar la temperatura ideal, y gajos de naranja y pomelo que le otorgan aroma y un toque frutal. La sangría es bien refrescante y la compañera perfecta para acompañar sus tres variedades de copetines o cualquiera de los platitos, tortillas y fainás gratinadas con toppings originales y las pizzas estilo napoletanas. Dirección: Fernández de Enciso 4370, Villa Devoto. LA PESCADORITA La Pescadorita - Sangría (1) La Pescadorita está ubicado en Humboldt 1905, Palermo. En la carta de La Pescadorita, referencia en cocina de mar en Palermo Hollywood, la sangría ocupa un lugar estable dentro de sus bebidas. Se elabora a partir de vino malbec, jugo de naranja y un almíbar de romero preparado de manera artesanal. El resultado se presenta con hielo y rodajas de cítricos que completan su composición. La propuesta encuentra un maridaje adecuado en el lenguado capresse en hojaldre, acompañado por una reducción de crema de ciboulette y azafrán, un plato que sostiene notas que dialogan con la frescura y el perfil frutal de la bebida. La experiencia se desarrolla en un espacio que retoma elementos del universo marítimo y que incluye mesas dispuestas sobre la vereda. Dirección: Humboldt 1905, Palermo.