Alergias en primavera: un especialista explicó cómo combatirlas

Los casos de alergia aumentaron hasta en un 30% por el cambio climático. A diferencia de un resfrío convencional, según el cardiólogo la rinitis se caracteriza “porque lagrimeás y te empieza a salir agua por la nariz”.

El médico cardiólogo, Jorge Tartaglione, enfatizó tomar consciencia de esta alergia, la cual suele considerarse como pasajera.

La llegada de la primavera, a pesar de las temperaturas agradables, suele traer una alergia estacional: estornudos frecuentes, picazón en los ojos, congestión nasal y cansancio. Jorge Tartaglione, médico cardiólogo, analizó este cuadro que afecta a millones de personas.

“Ocho millones de argentinos padecen alergia, de los cuales, uno de cada cinco sufre rinitis. La nariz se transforma en agua”, aseguró el cardiólogo en su visita a LN+.

El médico definió a este fenómeno como "una reacción exagerada de nuestro sistema de defensa que nos dice: ´Che, algo está pasando´". Para graficar su ejemplo, mencionó: ”Si vivís en Buenos Aires o en el interior del país y hay árboles de plátanos en la vereda, generan una alergia tremenda“.

“Para diagnosticar estos cuadros lo primero es hacer un análisis de sangre para medir los niveles de inmunoglobulina e -anticuerpo encargado de desencadenar reacciones alérgicas- y test cutáneos. "Y su tratamiento, dependiendo los casos y analizando las consecuencias que van apareciendo, casi siempre se realiza con gotas y spray”, añadió.

Para finalizar, el médico recordó una situación y enfatizó tomar consciencia de esta alergia, la cual suele considerarse como pasajera: “La semana pasada falleció una persona en Río Negro por tuberculosis. Un caso de consulta tardía. Por eso me parece muy importante resaltar esto: si tienen tos por más de quince días, quizás no sea un simple resfrío o una rinitis. Es importante no retrasar la consulta médica“.

