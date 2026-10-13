Día de la Madre 2026: 3 propuestas de regalo con 3 presupuestos distintos

Encontrar el regalo ideal para mamá sin descuidar la economía familiar es el gran desafío previo al domingo.

Las opciones para agasajar a mamá van desde detalles afectivos hasta tecnología de alta gama.

Este fin de semana, la Argentina se prepara para el Día de las Madre en una jornada que combina reencuentros, sobremesas largas y un fuerte impacto en los comercios de cercanía. Elegir el regalo ideal suele ser el mayor dolor de cabeza de los días previos, sobre todo cuando los presupuestos para las compras son acotados .

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Para simplificar la búsqueda, existen alternativas bien marcadas según el bolsillo de cada familia, que van desde un gesto afectivo hecho en casa hasta tecnología o experiencias grupales.

En la Argentina, la celebración tendrá lugar este domingo 18 de octubre de 2026 . A diferencia de otros países donde la conmemoración tiene un día fijo, en nuestro país la costumbre establece que el festejo se realice siempre el tercer domingo del mes, por lo que su fecha exacta cambia año tras año.

La razón por la cual el país festeja en octubre se remonta a una tradición de la Iglesia Católica. En 1931, el papa Pío XI instituyó el 11 de octubre como el día de la "Divina Maternidad de María" en conmemoración del Concilio de Éfeso.

A partir de allí, la Argentina adoptó la celebración civil fijándola en el domingo más cercano a esa fecha religiosa, costumbre que con las décadas terminó asentándose definitivamente en la tercera semana del mes.

Regalos para mamá según tu presupuesto

Para quienes buscan un detalle que se adapte a sus posibilidades económicas, existe una gran cantidad de alternativas dividido en tres rangos de presupuesto:

Opciones económicas: menos de $20.000

Pensado para quienes prefieren un gesto significativo y accesible para el bolsillo:

Tazas de diseño o personalizadas : un clásico ideal para acompañar un desayuno sorpresa servido en la cama

: un clásico ideal para acompañar un desayuno sorpresa servido en la cama Accesorios de marroquinería sencillos : piezas prácticas para el uso cotidiano como llaveros, monederos o porta cosméticos

: piezas prácticas para el uso cotidiano como llaveros, monederos o porta cosméticos Portarretratos con fotos familiares: una alternativa con un gran valor sentimental que requiere un presupuesto mínimo

Magnific

Rango intermedio: de $20.000 a $60.000

Un rango equilibrado que combina calidad, practicidad y variedad de productos:

Mates térmicos o de madera trabajada : una opción muy elegida para las madres que disfrutan de sus infusiones en todo momento

: una opción muy elegida para las madres que disfrutan de sus infusiones en todo momento Indumentaria y accesorios de temporada : prendas livianas como remeras, chalinas, billeteras o carteras medianas

: prendas livianas como remeras, chalinas, billeteras o carteras medianas Desayunos a domicilio: bandejas sorpresa preparadas con pastelería artesanal, jugos y golosinas para arrancar el día

Gama Premium: más de $60.000

Pensado para hacer una inversión más fuerte o realizar un regalo en conjunto entre varios integrantes de la familia:

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