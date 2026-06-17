El refugio oculto de Córdoba para alejarte del caos de la ciudad y conectarte con la naturaleza

Este rincón cordobés es la opción perfecta para quienes buscan salir del ruido y el caos con un entorno tan hermoso como imponente.

Córdoba es una excelente opción para el turismo gracias a la diversidad de propuestas para cada uno de sus visitantes . La provincia cuenta con una amplia gama de actividades que satisfacen incluso a los turistas más exigentes.

En este destino destaca un rincón ideal para alejarse del ruido urbano. Sin el bullicio de las multitudes ni el sonido de las bocinas, el lugar ofrece un imponente entorno donde la naturaleza distiende cualquier mente estresada .

La localidad de La Cumbre se encuentra en el sector norte del Valle de Punilla , a una distancia de 85 kilómetros de la capital cordobesa y a 1141 metros de altura sobre el nivel del mar. La ubicación está enmarcada por el cordón de las Sierras Chicas.

El pueblo cuenta con la declaratoria de Poblado Histórico Nacional. Esta categoría resguarda la estructura del casco histórico y el entorno de sus casonas y parques. Prioriza la conservación de las construcciones que datan de principios del siglo XX y la protección de los espacios verdes.

En medio del pueblo está La Cumbre Golf Club , una cancha que funciona desde principios del siglo pasado. Alrededor de este club se concentran casas de estilo inglés, Tudor y normando, construidas por los primeros inmigrantes británicos que se instalaron en la región.

En el paraje Cruz Chica se encuentra "El Paraíso", la casa donde vivió el escritor Manuel Mujica Lainez. Hoy funciona como museo y mantiene las habitaciones, la biblioteca y las pertenencias del autor exactamente como estaban cuando vivía ahí. Cerca de este lugar hay talleres de pintores y escultores que permiten ver cómo trabajan sus obras.

A pocos kilómetros está Cuchi Corral, un acantilado natural sobre el río Pintos. El lugar es un punto de referencia para el parapente y el aladeltismo debido a sus corrientes de aire. Se ofrecen vuelos biplaza con pilotos autorizados, lo que permite realizar la actividad a personas sin experiencia previa.

La gastronomía se centra en las casas de té que replican el servicio británico tradicional. La especialidad de estos lugares es la elaboración de scones caseros servidos con crema batida y dulces de frutos del bosque locales, junto con la torta galesa y las mezclas de té en hebras con hierbas serranas.

En los límites de la localidad existen campos sembrados con lavanda. En esos predios se cosechan las plantas para la extracción de aceites esenciales y la elaboración de cremas o perfumes que se venden directamente en los talleres de producción.

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Cómo ir hasta La Cumbre

Para ir en vehículo desde la ciudad de Córdoba hay que salir por la variante Costa Azul, cruzar el puente José Manuel de la Sota y tomar la Ruta Nacional 38. Este camino cruza de corrido todos los pueblos del norte de Punilla y es la opción más rápida para llegar.

La otra opción es ir por el Camino del Cuadrado (Ruta E-53), que cruza las Sierras Chicas. Es una ruta de montaña con curvas cerradas y bajadas empinadas. Quienes viajan en colectivo tienen micros todos los días desde la Terminal de Córdoba que llegan directo hasta la estación del pueblo.