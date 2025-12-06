Festejar con estilo: experiencias únicas para vivir las fiestas en los mejores hoteles de Argentina

Propuestas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con experiencias inolvidables.

El cierre del año llega con una energía especial. Los hoteles más destacados de Argentina presentan sus propuestas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo con experiencias inolvidables. Gastronomía festiva, bienestar, naturaleza, actividades familiares y celebraciones temáticas invitan a vivir las fiestas de una manera única.

Ideal para quienes desean celebrar las Fiestas rodeados de la selva misionera, Iguazú Grand es un resort 5 estrellas con gastronomía gourmet , spa inspirado en ingredientes regionales, piscinas climatizadas y espacios recreativos para toda la familia.

Buffet navideño con variedad de ensaladas, ceviche, langostinos, rolls orientales, pastas, show de cortes en vivo, guarniciones, opciones saludables y una gran mesa dulce. Incluye vinos Escorihuela Gascón Reserva, cerveza Corona y espumante Chandon.

Special White Night con cocktail de bienvenida, cena buffet, show en vivo con violín, saxo y violoncelo, y after party con banda. Incluye vinos Luca y Terrazas Reserva, cerveza Corona y espumante Baron B.

Ubicado sobre una barranca natural con vistas a los ríos Iguazú y Paraná, Panoramic Grand invita a celebrar las Fiestas con tranquilidad, naturaleza y gastronomía regional. Su restaurante La Cocina de las Pioneras, el Spa YSYRY y su ambiente selvático lo convierten en una opción ideal para disfrutar Navidad y Año Nuevo en un entorno cálido y relajado.

En Buenos Aires – Howard Johnson Chascomús

Ubicado frente a la laguna, Howard Johnson Chascomús combina naturaleza, confort y gastronomía en un entorno perfecto para celebrar las Fiestas. Su spa, piscina, jardines y espacios amplios hacen del hotel una excelente opción para descansar y despedir el año.

Navidad – Paquete Especial

1 noche con desayuno + cena de 3 pasos con DJ y brindis. Family Plan para 2 adultos + 2 niños.

Año Nuevo – Paquete Especial

2 noches con desayuno + cena festiva, DJ y brindis para recibir el 2026 en familia.

Promos Especiales de Fin de Año

FULL DAY y CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO con acceso a instalaciones, spa, desayuno, asado, sunset con brindis, actividades recreativas, cena y fiesta con DJ.

En El Calafate – Montano Suites

Montano Suites es el nuevo hotel boutique de diseño que abre sus puertas en El Calafate para la temporada de Fiestas. Renovado por completo sobre la base del histórico Amigo del Mundo, combina arquitectura contemporánea, materiales nobles y una estética patagónica elegante y minimalista.

Cuenta con habitaciones amplias con vistas a la montaña (Deluxe Mountain View, Premium Suite y Signature Mountain View) y una experiencia sensorial que incluye fragancia exclusiva, curaduría musical, degustación Wine & Candles y desayuno gourmet.

Proyecto familiar liderado por los hermanos Luisina y Facundo Pérez Costa, Montano Suites ofrece una estadía cálida, moderna y sofisticada para celebrar Navidad y Año Nuevo en un entorno natural único.

En Ushuaia – Wyndham Garden Hotel del Glaciar

Ubicado en la Reserva Natural El Martial, Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar ofrece el escenario perfecto para vivir una Navidad patagónica única. Con vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, el hotel combina naturaleza, tranquilidad y gastronomía de montaña en una propuesta ideal para celebrar en pareja, familia o amigos.

Cena de Navidad – 24 de diciembre

Menú navideño con entrada de bocados fríos y calientes, roll de cordero patagónico como plato principal, postre de helado de calafate y una completa mesa dulce festiva. Incluye vinos de Bodega San Humberto, espumante Chaumont, cerveza Beagle tirada, bebidas sin alcohol y selección de tragos nacionales.

En Buenos Aires – Ker Hoteles

Con presencia en San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza, Ker Hoteles ofrece espacios modernos, restaurantes propios, health clubs y spa para celebrar las Fiestas en un entorno urbano. Una propuesta ideal para quienes eligen Navidad o Año Nuevo en la ciudad, con comodidad, gastronomía y atención personalizada.