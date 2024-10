Mujer, madre y empresaria: el equilibrio es posible

Mi propia generación sufrió un cambio drástico. Un accidente me dejó sin dinero y sin el amor que alguna vez pensé que me sostendría. Pero en medio de esa adversidad, descubrí la fortaleza interna que todas llevamos. La que nos permite aprender, que, aunque la vida nos derribe, siempre tenemos la capacidad de levantarnos con más fuerza, con más amor hacia nosotras mismas y con un renovado propósito.

Ser madre no significa dejar de ser mujer, ni mucho menos dejar de ser una empresaria exitosa. Equilibrar estos roles no es fácil, pero es posible. Implica organización, sí, pero sobre todo implica una profunda conciencia de tus propias necesidades y deseos. No tengamos miedo de pedir ayuda, no temas decir que no, y, sobre todo, no temas darte el lugar que te mereces.

Hoy te invito a abrazar cada uno de tus roles con amor y determinación. A entender que los límites solo existen en nuestra mente y que, con amor propio y pasión, podemos ser mujeres completas, madres extraordinarias y empresarias exitosas.

El verdadero éxito no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra capacidad de resistir, de reinventarnos y de encontrar la felicidad en nuestra propia esencia. Porque el éxito proviene de amar profundamente, ser auténticas, y mantenerse fieles a los valores que construyen una vida plena, incluso en los momentos más oscuros.

Celebremos, no solo la maternidad, sino también el legado que están construyendo para las generaciones que las seguirán. Que su amor y dedicación continúen siendo la base de un futuro lleno de mujeres fuertes, valientes y sabias.

CEO de la consultora Emoción en movimiento