Semana Santa 2026: 3 destinos baratos para una escapada lowcost en familia

Este descanso extendido te invita a descubrir lugares cercanos con propuestas económicas y opciones para todos los gustos.

Para hacer una escapada de fin de semana, hay lugares muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires que son mágicos.

Año tras año, el calendario cuenta con feriados para cortar con la rutina y organizar una escapada , aunque sea muy breve. En abril se acerca un fin de semana largo que es genial para quienes buscan cambiar un poco de aire en medio del bullicio de la ciudad, pero sin alejarse de la provincia de Buenos Aires .

Para lograrlo, no solo hay que elegir bien el lugar, sino también planificar con tiempo y priorizar las actividades que no impliquen grandes costos . A continuación, las mejores opciones cercanas a la Ciudad de Buenos Aires que tienen de todo: naturaleza, historia y propuestas al aire libre.

Ubicada a poco más de 100 kilómetros de la capital , esta ciudad es una de las más elegidas para las escapadas en fines de semana largos. Su principal atractivo es la laguna , un punto perfecto para pasar el día, caminar o solo sentarse a tomar mates y relajarse frente al agua.

El recorrido por la costanera permite disfrutar del paisaje sin tener que gastar ni un peso . Pero además de eso, se suman espacios históricos , como el Fuerte San Juan Bautista, que forman parte del casco urbano, con construcciones antiguas y plazas muy tranquilas.

Para quienes buscan moverse un poco más, se pueden hacer paseos en bicicleta o actividades recreativas como la pesca , que es una alternativa muy habitual en la zona. Ya para quien quiere un poco más de acción, se organizan saltos en paracaídas con instructores.

Para llegar hasta Chascomus, hay servicios de tren, micros y colectivos desde Buenos Aires, lo que facilita su visita sin necesitar un vehículo propio.

Laguna Chascomús Estos lugares son cercanos a la Ciudad de Buenos Aires pero tienen un aire completamente distinto. Gentileza - Guía Chascomús

Lobos

Este lugar también queda a 100 kilómetros de la capital y ofrece un entorno calmo con una fuerte conexión con la vida rural. Al igual que Chascomús, la laguna es el eje principal de las actividades, con senderos para caminar y espacios verdes para pasar el día.

Al llegar a Lobos, muchas personas optan por recorrer la zona a pie, observar aves o disfrutar del casco histórico. También hay estancias cercanas que ofrecen cabalgatas o días de campo, aunque esas propuestas tienen un costo adicional.

Dentro del pueblo, uno de los puntos más importantes es el museo vinculado a Juan Domingo Perón, que permite conocer parte de la historia local y al que se puede acceder de manera gratuita dependiendo del día. Además, hay un lugar perfecto para los fanáticos de la arquitectura: el Castillo de la Candelaria, que ofrece una experiencia única con gastronomía tradicional y paisajes hermosos.

Lobos Lagunas, museos y gastronomía tradicional: estas son las mejores opciones para un fin de semana largo. Gentileza - Municipalidad de Lobos

San Antonio de Areco

Este destino es reconocido por tener una identidad vinculada a las tradiciones rurales. Sus calles empedradas y su arquitectura cuentan con un estilo que remite a otras épocas, perfecto para vivir una experiencia distinta desde el primer momento.

Uno de los recorridos más elegidos es el paseo por el casco histórico, donde se pueden ver las antiguas pulperías, como La Blanqueada, y construcciones típicas. A pocos minutos de este lugar, se encuentra el río Areco, que es un espacio perfecto para descansar o compartir una comida al aire libre.

San Antonio de Areco Con actividades para todos los gustos, estos destinos son perfectos para un fin de semana largo. Gentileza - Tripadvisor

También se puede visitar el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que tiene en exposición distintos elementos vinculados a la cultura del campo argentino. Esta es una opción muy interesante para sumar un plan cultural al cual se puede acceder de manera totalmente gratuita.