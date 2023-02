Marzo caliente: se esperan subas fuertes en el precio de los autos

Si bien esto impactará de forma directa en los modelos que están “topeados” -se conoce así a los vehículos que están justo debajo del valor a partir del cual se empieza a tributar Impuestos Internos-, la suba de límite fiscal hará que se acomode la escala de precios de los 0 km de menor valor.

Hasta fines de febrero los modelos que no están alcanzados por este tributo son los que tienen un precio al público de alrededor de $5.800.000, según la forma de cálculo y el margen de comisión de las concesionarias. En la práctica, esos autos ya se dejaron de comercializar desde hace semanas o tienen que sufrir un pago “extra”. Desde el 1 de marzo ese tope pasará a aproximadamente $7.000.000. A partir de ese monto, caen en Internos.

Es posible de algunas versiones tengan un incremento del 19%, similar al del ajuste de la base imponible, pero serán casos aislados.

Fuentes del sector estimaron que las listas de precios tendrán una suba del 6% en promedio. Sería un número alto teniendo en cuenta lo que venía sucediendo en los últimos meses de 2022, tras el pedido del Gobierno de tener una pauta de incremento de alrededor del 4%. De esa manera se logró que la suba de precios acumulada durante el año pasado para el sector rondara el 77% contra una inflación del 95%.

Es cierto que algunas marcas eludieron ese acuerdo cambiando el “código” de algunos vehículos. Presentaron versiones nuevas de algún modelo, con un imperceptible retoque, pero a un precio mayor que el que fijaba la pauta oficial.

Lo que está claro en el mercado es que la demanda ya no tiene la misma solidez del primer semestre del año pasado. Esto tiene que ver con cuestiones económicas, pero también es una respuesta de los consumidores a la falta de modelos.

“Ya la gente sabe que hay una oferta restringida, que faltan vehículos y por eso dejaron de buscar. No están dispuestos ni a esperar la entrega con fechas inciertas ni a pagar valores siderales. La demanda se mantiene para la cantidad de unidades disponibles cada mes, pero no hay una ansiedad como un año atrás donde se buscaba aprovechar la brecha cambiaria” explicó a Ámbito el dueño de una concesionaria.

En las agencias reconocen que también los sobreprecios se están limitando. Según analizan en el sector, la mayoría de los vehículos nacionales ya no tienen recargos sobre las listas oficiales. Solo puede haber en alguna versión tope de gama de autos, SUV o pickup. El resto, aseguran, se está trabajando sobre la base de listas oficiales y hasta con algunas bonificaciones puntuales.

En el caso de los importados hay que dividirlos en dos partes. Los de gama chica o media, los pedidos de sobreprecios se van reduciendo. Sí se mantienen en los de gama más alta o premium.

En estos casos, hay que pagar por encima de lo que figura en las listas o, en el segmento de lujo, directamente a valor “blue”,

“Si se hacen los números, hay un 40% de los 0 km que se venden financiados o en plan de ahorro. El resto, la mayoría son nacionales y lo que queda importado de segmento alto es muy chico porque no hay vehículos. Esto quiere decir que el sobreprecios ya no es representativo de lo que sucede en el mercado. El comprador que no busca un auto de ese segmento y tiene tiempo para esperar un plazo de entrega razonable, no tiene que pagar de más.

Las proyecciones que hacen en el sector es que el mercado de febrero cerrará en alrededor de 29.000 unidades. El crecimiento está limitado por la falta de autos importados. El Gobierno vino liberando autos importados a un ritmo de 14.000 unidades mensuales durante 2022. En lo que va de febrero no autorizó ninguna importación a terminales.

Es por eso que, por más que haya compradores, las restricciones a las importaciones le ponen un techo a las ventas. En el sector estimaban que este año crecería entre un 5% y un 10% las ventas respecto de las 407.000 unidades comercializadas en 2022, pero el panorama de la importaciones y el año electoral pueden hacer que se recorten esos pronósticos.

El nivel de stock de vehículos en las redes de concesionarias y terminales está entre los más bajos de los últimos meses. Al 31 de enero había 51.616 0 km de inventario. Esto equivale a un mes y medio de venta mensual promedio. Cuatro años atrás, lo normal eran 3 meses de ventas stockeadas.

En diciembre, el número era de 79.703 unidades.