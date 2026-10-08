Advierten que Ucrania enfrenta escasez de tropas en el frente a 4 años de la guerra con Rusia

Especialistas advirtieron que a medida que la guerra se prolonga, la necesidad de personal es cada vez más acuciante. Además, agregaron que avanzar inevitablemente supondría mayores pérdidas”.

El Ministerio de Defensa, que en julio fue reestructurado por el presidente Volodimir Zelenski, intenta abordar el problema con reformas a la movilización, el entrenamiento y la forma en que está organizado el ejército.

A cuatro años de comenzada la guerra con Rusia , autoridades de Ucrania aseguraron que el país enfrenta escasez de tropas. Pese a sus avances en tecnología y tácticas de drones, este problema aqueja a la nación desde el inicio de la invasión rusa.

Ucrania siempre tuvo menos efectivos que Rusia, pero a medida que la guerra se prolonga, la necesidad de personal es cada vez más acuciante, según comandantes y analistas indicaron a AP, con algunas unidades a apenas la mitad de su dotación .

“Con base en el equipo y la cantidad de gente que tenemos hoy, apenas nos alcanza para sostener el sector que tenemos actualmente. Avanzar inevitablemente supondría mayores pérdidas”, sostuvo un comandante adjunto del batallón Da Vinci Wolves en la zona de Pokrovsk , en el este de Ucrania, un foco de la ofensiva rusa.

Los arraigados problemas de movilización, incluidos la evasión del reclutamiento y la deserción, dificultan que Ucrania construya sus reservas, según expertos militares, lo que se traduce en apenas cambios graduales a lo largo de la línea del frente de 1.250 kilómetros.

Ahora bien, Ucrania necesita poder desplegar tropas con rapidez sin sacarlas de otros puntos del frente. De lo contrario, los comandantes tienen menos opciones para convertir una ventaja temporal en una operación continuada , explicó Nick Reynolds, del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios sobre defensa y seguridad con sede en Reino Unido.

La escasez implica que las unidades no pueden rotar con la frecuencia necesaria.

La escasez implica que las unidades no pueden rotar con la frecuencia necesaria, señaló, “lo que conduce al agotamiento y, a su vez, agrava las bajas”. El Ministerio de Defensa, que en julio fue reestructurado por el presidente Volodimir Zelenski, intenta abordar el problema con reformas a la movilización, el entrenamiento y la forma en que está organizado el ejército.

El desempeño desigual de las unidades de primera línea agrava el problema. Las formaciones más débiles sufren pérdidas mayores, lo que crea un ciclo de alta erosión y reposición constante. Un funcionario del Ministerio resumió el problema al afirmar que “simplemente no hay suficiente gente”.

Quién es Roberto Yamil Ibrahim, el argentino que fue capturado en Ucrania por combatir para Rusia

Roberto Yamil Ibrahim tiene 37 años y es padre de dos hijos. Viajó a Rusia en abril de 2026 tras responder a una oferta laboral publicada en Facebook y terminó incorporado a las fuerzas armadas rusas. Actualmente permanece en un campo de prisioneros de guerra en Ucrania junto con otros combatientes extranjeros.

Según la información difundida por el proyecto ucraniano “Quiero Vivir”, Ibrahim es el primer ciudadano argentino presentado como prisionero de guerra durante el conflicto. Su historia comenzó cuando respondió a una publicación que ofrecía un trabajo vinculado con tareas de logística en el Ministerio de Defensa ruso, con una paga de u$s20.000.

Tras completar una solicitud, fue incorporado a un grupo de WhatsApp utilizado para organizar el traslado de ciudadanos latinoamericanos. Como no contaba con pasaporte, el reclutador se encargó de gestionar la documentación, el visado y los pasajes necesarios para concretar el viaje.