Israel aprobó la pena de muerte para los palestinos condenados por ataques terroristas letales

La legislación aplica para los palestinos de Cisjordania e indicó que los condenados permanecerán separados y sin visitas. Las ejecuciones serían dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

Esta medida permitirá a los tribunales imponer la pena de muerte sin solicitud de la fiscalía y sin requerir unanimidad.

El Parlamento de Israel aprobó una ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por ataques mortales considerados terroristas. La medida, que fue duramente criticada por países europeos y grupos de derechos humanos por considerarla discriminatoria, fue aprobada luego de que el país oficializara el ahorcamiento como castigo por asesinatos terroristas.

La legislación aplica por defecto para los palestinos de Cisjordania , territorio ocupado por Israel, para que sean declarados culpables de llevar a cabo intencionalmente ataques mortales considerados actos de terrorismo por un tribunal militar.

Según el proyecto de ley, los condenados permanecerán recluidos en un centro separado y sin visitas, salvo las del personal autorizado, y las consultas legales se realizarán únicamente por videoconferencia. Las ejecuciones se llevarán a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia .

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, uno de los principales defensores del proyecto de ley, describió la horca como "una de las opciones" junto con la silla eléctrica o la "eutanasia". Además, agregó que algunos médicos se habían ofrecido a colaborar.

Un comité de seguridad introdujo algunas enmiendas al proyecto de ley, que la semana pasada superó su primera votación. Esta medida permitirá a los tribunales imponer la pena de muerte sin solicitud de la fiscalía y sin requerir unanimidad, sino que bastará con una decisión por mayoría simple.

Los tribunales militares en la Cisjordania ocupada también estarán facultados para dictar sentencias de muerte, pudiendo el ministro de Defensa emitir un dictamen. Para los palestinos que viven bajo ocupación, el proyecto de ley cierra las vías de apelación o indulto, mientras que a los presos juzgados dentro de Israel se les podría conmutar la pena por cadena perpetua.

La legislación, impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, liderado por Ben-Gvir, suscitó duras críticas por parte de sus opositores, quienes advirtieron que supondría una escalada significativa en la política penal de Israel. Funcionarios militares y ministerios sostuvieron que el proyecto podría infringir el derecho internacional y exponer al personal israelí a ser arrestado en el extranjero.

italia palestina Los condenados permanecerán recluidos en un centro separado y sin visitas, salvo las del personal autorizado, y las consultas legales se realizarán únicamente por videoconferencia.

Una vez promulgada, la ley entra formalmente en vigor, pero aún puede ser revisada —y potencialmente anulada— por el Tribunal Supremo de Israel. Las principales organizaciones de derechos humanos de Israel condenaron la ley como “un acto de discriminación institucionalizada y violencia racista contra los palestinos”: en esa línea, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció que apeló ante el Tribunal.

Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenó la legislación como una violación del derecho internacional y un intento fallido de intimidar a los palestinos: "Tales leyes y medidas no doblegarán la voluntad del pueblo palestino ni debilitarán su firmeza. Tampoco les disuadirán de continuar su legítima lucha por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado independiente".

Israel aprobó la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinato terrorista

El Parlamento de Israel, la Knéset, aprobó este lunes una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para quienes sean declarados culpables de asesinato terrorista. La medida, cuestionada por organizaciones de derechos humanos, se aplicaría en la práctica a palestinos de Cisjordania y no a ciudadanos israelíes judíos.

El proyecto fue aprobado por 62 votos a favor y 48 en contra, tras más de 12 horas de debate. La norma obliga —con excepciones que no fueron precisadas— a los tribunales militares a dictar la pena capital en estos casos, mientras que los tribunales civiles, que juzgan a ciudadanos israelíes, podrán optar por la cadena perpetua.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, participó de la votación y respaldó la iniciativa impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien afirmó en un comunicado: “Este es un día de justicia para las víctimas y de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”.