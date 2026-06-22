Colombia: un muerto durante las protestas contra el triunfo de Abelardo de la Espriella + Agregar ámbito en









El trágico episodio ocurrió en el barrio Alfonso López, donde un motociclista fue asesinado a tiros. La policía trabaja en el lugar para identificar el cuerpo y determinar las causas exactas del ataque armado.

Ola de protestas en Colombia contra el triunfo de De la Espriella dejó un muerto

Tras conocerse el triunfo presidencial de Abelardo De la Espriella, la ciudad de Cali, Colombia registró fuertes alteraciones del orden público, de las cuales se registró un muerto. El trágico episodio ocurrió durante las manifestaciones y protestas que se desataron en distintos barrios a lo largo de la noche de este domingo.

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En los principales focos de conflicto de la tercera ciudad más grande del país, cerca de 1.000 manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y chocaron con la policía antidisturbios, que respondió con gases lacrimógenos. Mientras algunos grupos avanzaban armados con ladrillos y barras de hierro, la violencia se cobró la vida del motociclista mencionado. Al respecto, medios locales detallaron que las autoridades investigan la identidad de la víctima, quien fue acribillada por atacantes que escaparon en medio del caos.

Horas más tarde, la tensión se trasladó a Bogotá. El secretario de Gobierno distrital, Gustavo Quintero, informó que grupos con objetos contundentes e incendiarios atacaron comisarías en las localidades de Usme y Kennedy, además de provocar destrozos en la red de transporte público e intentar saquear varios comercios en el barrio La Marichuela.

Abelardo de la Espriella Luego de conocerse el triunfo presidencial de Abelardo De la Espriella, la ciudad de Cali, Colombia registró fuertes alteraciones del orden público.

Operativos en Colombia: refuerzo policial y recompensa por disturbios Frente a este escenario, las fuerzas de seguridad desplegaron fuertes operativos territoriales para intentar frenar los disturbios, A su vez, el funcionario advirtió de forma tajante que los destrozos contra los bienes públicos y las instituciones “no son expresiones de democracia, sino delitos que deben ser investigados y sancionados según la legislación vigente”.

Las primeras detenciones por los disturbios en Cali se concretaron este lunes por la mañana. El alcalde Alejandro Eder confirmó que ya hay al menos dos personas arrestadas y anticipó que habrá más capturas. Para acelerar el proceso, el gobierno municipal ofreció una recompensa de 200 millones de pesos (unos €40.000) a cambio de información clave, y anunció que en las próximas horas se difundirán las imágenes de los sospechosos buscados. Con el fin de evitar nuevos desmanes, se reforzó la seguridad en los ocho puntos más críticos de la ciudad con el despliegue de 1000 policías y cientos de militares. No obstante, Eder buscó llevar tranquilidad y minimizó el impacto de las protestas al asegurar que se trató de un hecho aislado provocado por un grupo reducido de vándalos.

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