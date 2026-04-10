Donald Trump amenazó a Irán con nuevos ataques si fracasan las negociaciones

Los buques de guerra estadounidenses están siendo reabastecidos en armas, de manera provisoria, indicó Trump. Su vice partió a la capital de Pakistán para iniciar las negociaciones.

El presidente de EEUU Donald Trump amenazó con nuevos ataques a Irán si fracasan negociaciones, luego de que esta semana se anunciara un acuerdo de alto el fuego tras un mes de guerra con el país persa.

Los buques de guerra estadounidenses están siendo reabastecidos en armas para atacar nuevamente a Irán en caso de fracaso de las conversaciones en Pakistán , advirtió este viernes Trump en una entrevista con el New York Post.

" Estamos llevando a cabo un rearme, cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos", sostuvo el mandatario republicano.

Y agregó: "Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos; y las utilizaremos de manera muy efectiva". En un mensaje breve y críptico publicado horas antes en su red Truth Social, Trump había hecho referencia al "rearme más poderoso del mundo".

El vicepresidente Vance, partió hacia Islamabad este viernes para encabezar las negociaciones con Irán, siendo Pakistán un actor clave como mediador.

Donald Trump advierte que mantendrá las fuerzas militares en la región hasta un acuerdo total con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecerán desplegadas en Irán y sus alrededores hasta alcanzar un acuerdo completo, en un contexto de negociaciones en curso y tensiones persistentes en la región.

El mensaje fue publicado en la red Truth Social, donde el mandatario detalló que todos los recursos militares (incluidos buques, aeronaves, armamento y personal) continuarán posicionados en la zona. “Todos los buques, aeronaves, armas y personal militar estadounidenses permanecerán ‘en su lugar, en Irán y sus alrededores’ hasta que se alcance un acuerdo completo”, sostuvo.