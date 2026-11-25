La toma de rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, terminó luego de al menos 16 horas de tensión. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que todos los afectados fueron rescatados el miércoles a la madrugada en una operación “absolutamente impecable” e informó que uno de los secuestradores "fue dado de baja" tras rechazar entregarse.
Colombia: liberaron a todos los rehenes del supermercado tras 16 horas de terror, un captor muerto
Así lo informó el presidente De la Espriella desde el lugar de los hechos. Fue pasada la medianoche, en una acción en conjunto entre policías, militares y fuerzas especiales.
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Toma de rehenes en Colombia: liberaron a 15 personas y refuerzan el operativo en el supermercado de Cartagena
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Se trató del supermercado Éxito, en el que policías, militares y fuerzas especiales irrumpieron pasada la medianoche en medio de explosiones para intentar poner fin al dramático suceso.
Liberaron a los rehenes del supermercado en Colombia: así fue el rescate
El mandatario también agregó que "uno de los bandidos fue dado de baja" luego de no querer entregarse y liberar a los rehenes. "Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia, cuando el Estado se decide nunca pierde", sostuvo el mandatario.
De la Espriella había ordenado la intervención tras llegar a Cartagena en la noche, luego de pasar la mañana en Villavicencio para evaluar las consecuencias de un atentado que dejó 23 heridos.
Toma de rehenes en Colombia: liberaron a 15 personas y refuerzan el operativo en el supermercado de Cartagena
La toma de rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias, en Colombia, continúa este martes por la noche, después de la liberación de 15 personas. Las fuerzas de seguridad reforzaron el despliegue alrededor del establecimiento, donde un grupo de hombres armados mantenía retenidos a clientes y trabajadores.
El episodio comenzó durante la mañana en una sucursal de Éxito, en el sector de La Castellana. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa colombiano, se trataría de un intento frustrado de robo a un camión de caudales y no de un ataque terrorista.
Los reportes iniciales indicaron que unas 30 personas habían sido tomadas como rehenes. Aunque durante la jornada se concretaron liberaciones, las cifras sobre quienes permanecían dentro del local no eran coincidentes.
Según reportó Caracol Radio, los asaltantes reclamaban 7.000 millones de pesos colombianos, cerca de u$s2 millones, para liberar a los retenidos. Las autoridades mantienen la interlocución con los hombres atrincherados en el comercio.