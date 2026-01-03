Humo, daños materiales y estructuras calcinadas: cómo quedó Venezuela tras el ataque de EEUU

El avance militar de EEUU dejó varios puntos afectados, entre ellos bases militares y aeropuertos. Algunos puntos dañados quedan en los estados de Caracas y Miranda.

Varias instalaciones resultaron afectadas tras la escalada militar de EEUU, en especial en los estados de Miranda y Caracas.

Entre los lugares afectados se encuentra la Base Aérea La Carlota , una de las principales instalaciones aéreas militares de la capital. Presentó graves daños materiales luego de bombardeos en la madrugada de hoy, según imágenes compartidas por la televisión pública venezolana.

Según el reporte de la televisión pública venezolana , también se registraron postes y rejas dañadas , además de sectores de vegetación arrasados por la potencia de las explosiones, con impacto directo en zonas cercanas a la autopista .

El video compartido por la tv de Venezuela data de registros durante esta mañana en el estado de Miranda.

En paralelo, CNN y CBS informaron otros puntos alcanzados por la ofensiva estadounidense. En total, se pueden mencionar:

Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda , aeródromo conocido como La Carlota;

, aeródromo conocido como La Carlota; Puerto La Guaira, principal vía de Caracas al Mar Caribe , ubicado en el estado Miranda;

, ubicado en el estado Miranda; Aeropuerto de Higuerote , también ubicado en el estado Miranda, al este de Caracas;

, también ubicado en el estado Miranda, al este de Caracas; Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado en Caracas;

el principal complejo militar del país, ubicado en Caracas; El Volcán, centro de comunicaciones, en el estado de Miranda;

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Varias detonaciones se escucharon la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con EEUU que desplegó en agosto buques de guerra y aviones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, hecho que Caracas denunció como “amenazas” para propiciar un cambio de régimen.

Trump ordenó anoche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el Gobierno de Maduro, según informaron fuentes de la Administración estadounidense a CBS News.