Donald Trump reveló los detalles de las negociaciones con Irán: qué pide y las exigencias de Teherán + Seguir en









El mandatario aseguró que hay avances con Irán, pero exigió el fin del programa nuclear y amenazó con nuevos bombardeos si fracasan los diálogos.

Donald Trump habla sobre las negociaciones con Irán en medio de la escalada militar y las tensiones diplomáticas. Foto: The White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que existen “puntos de acuerdo importantes” en las negociaciones con Irán, confirmó contactos de alto nivel y combinó señales de optimismo con duras advertencias militares, en medio de versiones contrapuestas entre Washington y Teherán sobre el estado real de los diálogos.

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El mandatario sostuvo que las conversaciones avanzan pese a las tensiones y reveló detalles clave de las exigencias estadounidenses. “No queremos enriquecimiento, pero también queremos el uranio enriquecido”, dijo Trump ante periodistas, marcando una línea roja en la negociación que apunta directamente al corazón del conflicto con Teherán.

El presidente también fue contundente sobre el escenario alternativo. Si las negociaciones fracasan, Estados Unidos “simplemente seguirá bombardeando con todo el corazón”, advirtió, elevando la presión en un contexto de guerra abierta.

donald trump El presidente estadounidense combinó señales de avance en el diálogo con duras advertencias de nuevos bombardeos. Exigencias de EEUU en la negociación En el marco de los diálogos, Trump dejó en claro cuáles son los puntos centrales que Washington considera innegociables:

Fin del enriquecimiento de uranio: Estados Unidos exige que Irán abandone completamente sus actividades de enriquecimiento nuclear.

Estados Unidos exige que Irán abandone completamente sus actividades de enriquecimiento nuclear. Entrega de reservas nucleares: Washington reclama que Teherán entregue el uranio enriquecido ya acumulado.

Washington reclama que Teherán entregue el uranio enriquecido ya acumulado. Avance hacia un acuerdo estructural: La Casa Blanca busca que las conversaciones no solo frenen el conflicto, sino que establezcan condiciones duraderas.

La Casa Blanca busca que las conversaciones no solo frenen el conflicto, sino que establezcan condiciones duraderas. Aceptación de un nuevo escenario político: Trump sugirió que el “cambio de régimen” ya está en marcha tras la eliminación de altos mandos iraníes. En paralelo, el mandatario sostuvo que la alternativa a estas condiciones es la continuidad de la ofensiva militar, reforzando el tono de presión sobre Teherán.

mojtaba jamenei donald trump Trump confirmó contactos de alto nivel con Irán, aunque Teherán niega que existan negociaciones. Contactos secretos y versiones cruzadas Trump reveló que las negociaciones fueron encabezadas por su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes mantuvieron conversaciones con representantes iraníes el domingo por la noche. Según el presidente, los interlocutores pertenecen al “más alto nivel” del liderazgo iraní, aunque evitó identificar al funcionario. Sin embargo, desde Teherán negaron de manera categórica cualquier diálogo. La agencia Mehr, citando al Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó los dichos de Trump como una maniobra para “reducir los precios de la energía”, dejando en evidencia la distancia entre ambas versiones. Pese a esa contradicción, el mandatario estadounidense se mostró confiado sobre el rumbo de las gestiones. “Todo anda muy bien”, afirmó previamente en declaraciones a la AFP. mojtaba jameneí 1 (1) Las condiciones impuestas por Irán reflejan una estrategia de presión en plena escalada bélica. Wikipedia Las seis condiciones que Irán le puso a EEUU e Israel para terminar la guerra en Medio Oriente Irán estableció las condiciones para terminar la guerra en Medio Oriente y endureció su postura frente a Estados Unidos e Israel, en medio de la escalada militar y el reciente ultimátum de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz, que profundizó la tensión regional y global. Según informó la agencia Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, Teherán fijó una serie de exigencias para poner fin a las hostilidades, entre las que se destacan el cierre de las bases militares estadounidenses en la región y el pago de compensaciones. Las condiciones son: Cierre de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Pago de compensaciones por los daños causados durante el conflicto.

causados durante el conflicto. Fin de las operaciones militares contra Irán.

Garantías de seguridad para el territorio iraní.

Reconocimiento de responsabilidades por parte de los países involucrados.

por parte de los países involucrados. Compromisos internacionales para evitar nuevas agresiones.