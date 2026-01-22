Nueva Zelanda en alerta tras un temporal: buscan sobrevivientes tras lluvias que dejaron al menos dos muertos + Seguir en









Un corrimiento de tierras tras intensas lluvias provocó evacuaciones, cortes de luz y una búsqueda contrarreloj de desaparecidos, incluidos niños.

El temporal en la Isla Norte obligó a evacuar viviendas y dejó a miles de personas sin suministro eléctrico. X: @heystek

Equipos de rescate buscan sobrevivientes en Nueva Zelanda luego de un fuerte temporal que provocó un corrimiento de tierras en un camping, dejó al menos dos muertos, obligó a evacuar viviendas y cortó el suministro eléctrico a miles de personas en la costa oriental de la Isla Norte.

Las tareas de búsqueda se concentraron este jueves entre los escombros de un camping en la localidad turística de Mount Maunganui, una de las zonas más afectadas por las lluvias intensas que azotaron gran parte de la Isla Norte. El deslizamiento de tierra ocurrido el miércoles generó un escenario de alto riesgo y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

temporal nueva zelanda (1) Las intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que sepultó estructuras dentro de un camping turístico. Las autoridades informaron que el número de personas desaparecidas se mantiene en “una sola cifra”, aunque entre ellas habría varios niños. Mientras tanto, equipos especializados trabajan de manera ininterrumpida, incluso durante la noche, ante la posibilidad de hallar sobrevivientes bajo los restos de estructuras colapsadas.

Un operativo complejo en medio de condiciones extremas Los servicios de emergencia confirmaron que se utilizará maquinaria pesada para remover las capas de tierra y escombros acumulados por el corrimiento. “Se trata de un entorno complejo y de alto riesgo”, advirtió Megan Stiffler, responsable de los servicios de bomberos y emergencias. “Los equipos operarán durante la noche hasta que se complete la búsqueda”.

Las lluvias obligaron además a evacuar viviendas cercanas y a cerrar rutas en distintos puntos de la costa oriental. Helicópteros y perros especializados en búsqueda y rescate se sumaron al operativo, mientras que el número de personas sin electricidad descendió a unas 8.000, frente a las 16.000 que permanecían sin suministro en las primeras horas tras el temporal.

G_RcoAeXoAAiTmU Rescatistas operan en condiciones de alto riesgo mientras intentan localizar sobrevivientes bajo los escombros. Preocupación por niños entre los desaparecidos Medios locales indicaron que entre los desaparecidos habría menores de edad, una situación que incrementó la preocupación pública y la presión sobre los equipos de rescate. El ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, fue citado por la prensa local al confirmar la presencia de niños entre las personas cuyo paradero aún se desconoce. Mientras continúan las tareas, las autoridades mantienen el estado de alerta y evalúan los daños provocados por un temporal que dejó consecuencias humanas y materiales significativas, y que mantiene en vilo a Nueva Zelanda.