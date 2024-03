Piden pena de muerte contra una empresaria por estafar a 40.000 personas por u$s12.500 millones

La condena se solicitó en un cause de fraude multimillonario. La empresaria acusada aguarda la definición del jurado popular.

La fiscalía de Vietnam solicitó la pena de muerte en el caso de Truong My Lan , una empresaria acusada de malversar u$s12.500 millones . Es el caso de fraude más importante del la historia del país .

En el caso de fraude más importante de la historia del país, los fiscales exigieron la aplicación de la pena de muerte para el caso de Truong My Lan , una empresaria vietnamita acusada de malversar fondos equivalentes a u$s12.500 millones a través de préstamos a empresas fantasmas . El juicio a Truong, y a varios de sus cómplices, empezó el 5 de marzo en Ho Chi Minh , en el sur del país.

Truong My Lan.jpg Truong My Lan, la empresaria de 68 años, había sido detenida en octubre del 2022. vnexpress

"Según la oficina del fiscal, Truong My Lan tuvo el papel de cerebro, pero no admitió su crimen, fue obstinada, criticó a sus subordinados y no expresó ningún arrepentimiento", indicaron medios del país. Ahora, el jurado popular a cargo del caso debe definir la sentencia de la imputada.