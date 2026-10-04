Quién es Alfredo Gaspar, el candidato a vicepresidente de Flávio Bolsonaro.

El diputado y exfiscal de 55 años acompaña al candidato del Partido Liberal en las elecciones presidenciales de Brasil. Su trayectoria está marcada por la seguridad pública y su reciente protagonismo en la investigación por el escándalo del INSS.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se encuentra al frente de los primeros resultados del escrutinio en las elecciones de este domingo, por encima del presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Mientras avanza el conteo de votos y se define el futuro de la elección, una de las figuras centrales de la campaña del candidato del Partido Liberal es su compañero de fórmula, el diputado y exfiscal Alfredo Gaspar , cuya trayectoria está vinculada principalmente a la seguridad pública.

Gaspar, quien procede del nordeste del país, fue presentado durante un acto en San Pablo donde se destacó su trayectoria en el combate a las organizaciones criminales. El legislador pertenece al Partido Liberal (PL) , la misma formación política que encabeza el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En esta línea, Bolsonaro destacó la "valentía" de su candidato y afirmó que, de imponerse en las urnas, su vicepresidente llevará "seguridad y salud" al nordeste, como parte de una estrategia para disputar ese área geográfica donde Lula concentra buena parte de su apoyo electoral.

El candidato a la vicepresidencia tiene 55 años y cuenta con experiencia en el área de seguridad pública . Antes de su etapa como diputado, se desempeñó como fiscal y ocupó distintos cargos vinculados a la seguridad en el estado de Alagoas.

El hijo del expresidente brasileño apostó por Alfredo Gaspar, un exfiscal que cuenta con un perfil de mano dura contra el crimen.

Nacido en Maceió , Gaspar fue promotor de Justicia y llegó a ocupar el cargo de procurador general de Justicia de Alagoas. También fue secretario de Defensa Social y secretario de Seguridad Pública de ese estado, una trayectoria que marcó su perfil político y su vínculo con el combate al crimen organizado.

Tras ser anunciado, se describió a sí mismo como una "persona simple" y dijo, en un tono medido, que trabajará para transformar Brasil en un lugar "justo, decente y sin corrupción". "Soy su soldado, estaré en el parachoques de la retaguardia, siempre leal", aseguró Gaspar sobre su compañero de candidatura.

El diputado por el Partido Liberal no figuraba como la primera opción de Bolsonaro, quien inicialmente buscaba a una mujer con el objetivo de atraer el voto femenino y ampliar el alcance de su candidatura.

De hecho, en el acto de presentación, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se rodeó de mujeres de la política brasileña, a quienes agradeció su trabajo. Entre ellas estaba la senadora y aliada del sector agrícola Tereza Cristina, ministra de Agricultura durante el gobierno de su padre entre 2019 y 2022.

Si bien la senadora era una de las principales alternativas para acompañarlo en la fórmula, finalmente Bolsonaro se decidió por Gaspar, un dirigente de su propio espacio.

Alfredo Gaspar y la investigación por el INSS

demás de su trayectoria en el área de seguridad, Gaspar ganó protagonismo nacional por su participación en la investigación sobre el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). El diputado fue relator de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) creada para investigar un esquema de descuentos no autorizados sobre jubilaciones y pensiones.

En su informe final, Gaspar atribuyó responsabilidades a integrantes del gobierno de Lula y propuso el indiciamiento de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha. Sin embargo, el informe fue rechazado por la mayoría de los integrantes de la comisión.

Su participación en la investigación le permitió ganar mayor exposición nacional y se convirtió en uno de los elementos que reforzaron su perfil dentro de la campaña de Flávio Bolsonaro.

Por otro lado, el candidato del Partido Liberal llega a la definición electoral acompañado por Gaspar después de semanas de negociaciones para ampliar su coalición más allá de su propia fuerza. Finalmente, optó por un dirigente del PL con experiencia en seguridad pública y procedente de una región clave para la disputa electoral.

Por su parte, Lula, que aspira a un cuarto mandato, tiene de nuevo como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, un político de origen conservador que le mostró lealtad durante estos últimos años.