Tragedia en Bolivia: seis muertos tras el accidente de una avioneta militar durante una misión de reconocimiento + Agregar ámbito en









Las víctimas fueron cuatro militares y dos civiles que se encontraban a bordo de la aeronave Cessna FAB-409, según informó el Ministerio de Defensa.

Tragedia en Bolivia: seis muertos tras el accidente de una avioneta militar durante una misión de reconocimiento.

Seis personas, entre ellas oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), murieron este domingo luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en una zona montañosa del centro de Bolivia mientras realizaba tareas de reconocimiento.

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Las víctimas fueron cuatro militares y dos civiles que se encontraban a bordo de la aeronave Cessna FAB-409, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado en el que expresó su “profundo pesar a las familias y camaradas de los tripulantes que perdieron la vida cumpliendo el deber con la patria”.

El avión realizaba un patrullaje aéreo sobre distintos puntos de la ruta entre La Paz y Cochabamba, una de las zonas afectadas por las protestas y bloqueos que persisten pese al estado de excepción decretado por el Gobierno el sábado, tras más de 50 días de manifestaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La búsqueda y la investigación Según la FAB, la aeronave cumplía un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz-Cochabamba cuando perdió contacto con los controles. Tras la desaparición de la señal, se activaron los protocolos de emergencia y se desplegaron equipos de búsqueda por tierra.

Horas después, las autoridades localizaron los restos de la avioneta en el sector de Cerro Sayari, en el departamento de Cochabamba. La Fuerza Aérea informó además que se conformó una junta investigadora para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la aeronave había participado recientemente en una misión humanitaria para trasladar niños con cáncer desde la región andina de Oruro hacia centros médicos especializados, ante las dificultades de circulación provocadas por los cortes de rutas. Tanto el Ministerio como el Comando General de la FAB rindieron homenaje a las víctimas en reconocimiento a su “servicio a la nación” y aseguraron que acompañarán a las familias afectadas. Si bien gran parte de los bloqueos fueron levantados en los últimos días, todavía persisten en algunas zonas de Cochabamba, impulsados por sindicatos cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). El Gobierno sostiene que estas protestas tienen fines “desestabilizadores”, según afirmó el portavoz presidencial José Luis Gálvez.

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