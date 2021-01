Con matices, más de la mitad de las provincias ya aplicaron restricciones a la circulación

Por ejemplo: mientras en La Rioja las restricciones determinadas por la administración de Ricardo Quintela serán más laxas desde los jueves (el toque sanitario será de 3 a 6), el puntano Alberto Rodríguez Saá definió mantener la situación sin variaciones… pero ya había restricciones de 2 a 6 desde el 21 de diciembre. O Buenos Aires, donde Axel Kicillof exceptuó a 17 municipios para las restricciones de 1 a 6 que funcionan en otras 118 intendencias. Por citar casos de tres gobiernos provinciales PJ.

La secuencia, que fue anticipada por este medio, mostró en primer lugar una preocupación por la suba de casos por parte de los gobernadores, que adelantaron posibles marchas atrás después de la Navidad y advertían sobre la llegada anticipada de una segunda ola.

Luego, mientras aceleraban los operativos de vacunación con la primera tanda de Sputnik V, aquellos que pretendían aplicar restricciones solicitaron a Nación una “sugerencia” centralizada. Sin embargo, como no había margen económico para una cuarentena estricta en cuentas que ya vienen golpeadas (y la Casa Rosada no posee margen monetario ni fiscal para otra mega asistencia), el toque de queda será menos pronunciado, en general recién desde la 1 de la mañana, y con provincias que prefieren no alterar su estatus en momentos de retorno del turismo, un motor clave para reimpulsar el crecimiento.

Las que no

Incluso antes de que desde Nación lanzaran la recomendación pandémica, hubo provincias que se adelantaron en advertir que no harían cambios, y que todo se mantendría igual. Algunas de ellas: Mendoza, Córdoba o CABA. En el primer distrito, el gobierno de Rodolfo Suarez explicó la situación sanitaria está lejos del escenario de alarmas planteado por la Casa Rosada; mientras que en Córdoba Juan Schiaretti ratificó que no habría nuevas prohibiciones, pero se mantienen en vigencia otras. “Los comercios pueden funcionar hasta las 23 y los bares y restaurantes siguen con posibilidad de funcionar hasta la 1 y desde las 6”, dijo el mandatario. En CABA, en tanto, no se restringió la circulación pero la actividad comercial, gastronómica, cultural y de entretenimientos deberá cerrar de 1 a 6 de la mañana.

Además del mencionado caso de San Luis, tampoco habrá nuevas restricciones en Santiago del Estero, donde la gestión de Gerardo Zamora (aislado por el positivo de su esposa, la senadora Claudia Ledesma Abdala) sí impuso cambios en el ingreso a la provincia, con requisito de PCR negativo, y solo habrá endurecimiento con retrocesos en dos distritos: Bandera y Quimilí.

Otras provincias sin cambios: las norteñas Salta y Jujuy.

Las que sí

Los dos primeros distritos en aplicar la semana pasada el toque sanitario fueron La Pampa y Chaco, donde Sergio Ziliotto y Jorge Capitanich, respectivamente, mantendrán sus disposiciones.

También se mantiene la Fase 1 en la capital formoseña. Y en Santa Fe, donde Omar Perotti había devuelto a la localidad de Tostado a Fase 1, ahora firmó el decreto para que en toda la provincia desde mañana cese la circulación de domingos a jueves de 0.30 a 6, y los viernes, sábados, domingos y vísperas de feriado de 1.30 a 6.

Tras el decreto, también aplicaron restricciones Chubut, Tierra del Fuego, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja y Catamarca. En este último distrito es donde más temprano empieza el límite a la circulación, ya que el Gobierno de Raúl Jalil determinó que fuera de 23 a 5.

Y, en Buenos Aires, donde la situación de la Costa Atlántica mantenía en vilo a veraneantes, habrá suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en 118 de los 135 municipios que se encuentran en fase 3 y 4, y la aplicación de multas de hasta tres millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.

Un caso intermedio es el de Misiones, donde el gobierno de Oscar Herrera Ahuad delegó potestades a los intendentes, con distintos grados ahora en las prohibiciones para circular. En los distritos más importantes: restricción en Posadas y Oberá, sin cambios en Puerto Iguazú.

En análisis

Un puñado de mandatarios aún no definió cómo sigue la cuarentena, si bien empiezan a circular información no oficial.

Por ejemplo, en Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras, tras consultar a intendentes y cámaras de comercio, emitirá mañana lunes la norma local. En principio, habrá restricciones desde la 1, aunque habrá municipios que podrán pedir más laxitud. Donde se prevé mayor flexibilidad es en la costera Las Grutas, para no afectar la temporada estival.

Tampoco hubo hasta el momento notificación en Neuquén, donde el mandatario Omar Gutiérrez de todos modos viene aplicando restricciones en las localidades con circulación comunitaria entre la 1 y las 7. “Se están analizando medidas”, señalaron desde la provincia ante la consulta de este medio.

Asimismo, tras el alta de Covid, mañana retornará a sus funciones el sanjuanino Sergio Uñac y tras reunirse con sus funcionarios determinará cómo sigue la cuarentena en el distrito cuyano.

El último gobernador que aún no jugó sus cartas es el correntino Gustavo Valdés. A priori habrá circulación segmentada de acuerdo al estatus sanitario de cada localidad.